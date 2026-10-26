Comunidad vietnamita en Macao refuerza la unidad y la integración

Macao, China (VNA) - La Asociación de Vietnamitas en el Extranjero en Macao (China) promueve la unidad comunitaria, la integración en la sociedad de acogida y la preservación de la identidad cultural vietnamita, en consonancia con la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político, que considera a los vietnamitas residentes en el extranjero una parte inseparable del bloque de gran unidad nacional y un recurso estratégico para la integración internacional y el desarrollo del país.



En 2021, cuando la pandemia de la COVID-19 se agravó y numerosos trabajadores vietnamitas en Macao perdieron sus empleos, Duong Trung Duc, presidente de la Asociación, y sus miembros fundadores coordinaron con el Consulado General de Vietnam en Hong Kong (China) y Macao la organización de 12 vuelos de protección consular, que permitieron el regreso seguro a Vietnam de miles de compatriotas en situación de especial dificultad.



Tras la pandemia, la Asociación centró sus esfuerzos en mejorar el conocimiento de la legislación entre los más de 9.000 trabajadores vietnamitas de la comunidad. Con la orientación de la representación diplomática vietnamita, reorganizó su Comité Ejecutivo, integrado por 29 miembros, y estableció tres comisiones principales: jurídica, de beneficencia y cultural-artística.



La Comisión Jurídica traduce al vietnamita materiales de advertencia de la policía de Macao sobre la prevención de las drogas, las estafas de alta tecnología y las trampas relacionadas con el transporte de paquetes para terceros. También contribuye a resolver conflictos en el ámbito comunitario.



Según datos publicados en 2025 por la Policía Judicial de Macao, la tasa de infracciones legales entre los vietnamitas descendió de más del 20% en 2024 al 2%, mientras que los casos de residencia ilegal prácticamente desaparecieron. La invitación oficial a Duong Trung Duc para asistir a un acto conmemorativo del Día de la Policía Judicial de Macao marcó la primera ocasión en que una asociación vietnamita fue invitada a un evento oficial de carácter policial y judicial.



Además de ofrecer asesoramiento jurídico y asistencia social, la Asociación contribuye a preservar la identidad cultural vietnamita. Nguyen Thi Hue, jefa de la filial de Hung Yen de la entidad, señaló que esta constituye un apoyo emocional para quienes trabajan lejos de su país.



Los miembros de la comunidad participan activamente en las principales festividades vietnamitas y en actividades culturales locales, especialmente en el Desfile Internacional de Macao, celebrado en marzo. Aunque todavía no existen clases oficiales de vietnamita, algunas mujeres que trabajan cuidando niños enseñan voluntariamente la lengua materna a los pequeños. El fondo benéfico de la Asociación también ayuda a las personas que sufren enfermedades o accidentes y moviliza contribuciones para apoyar a las víctimas de desastres naturales en Vietnam.



Le Duc Hanh, cónsul general de Vietnam en Hong Kong y Macao, afirmó que el Partido y el Estado consideran a los vietnamitas en el extranjero un recurso estratégico y un puente con el mundo. Asimismo, destacó la solidaridad de la comunidad vietnamita en Macao, sus contribuciones positivas y los vínculos entre intelectuales, estudiantes, ingenieros y trabajadores.



De cara al futuro, la Asociación espera reforzar la cooperación con las representaciones diplomáticas y las autoridades locales para divulgar en vietnamita la legislación laboral y de seguros, ofrecer asesoramiento jurídico directo, facilitar el aprendizaje del cantonés y del chino mandarín, y ampliar la coordinación en la gestión laboral y la prevención de desastres naturales.



Duong Trung Duc afirmó que la Asociación aspira a reducir a cero la tasa de infracciones y seguir construyendo una comunidad unida, respetuosa de las leyes y comprometida con el desarrollo de Vietnam y de la sociedad de acogida, en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 23-NQ/TW./.

VNA