Vietnam y Noruega: oportunidades de cooperación en energía eólica marina

Hanoi (VNA) - Vietnam busca ampliar la cooperación con Noruega en tecnología, inversión y cadenas de suministro para desarrollar la energía eólica marina, aprovechando su potencial eólico y experiencia en la industria petrolera marítima.



El país aspira a alcanzar una capacidad instalada de 6.000 megavatios (MW) para 2030 y 17.000 MW para 2035, según el Plan de Desarrollo Eléctrico VIII revisado.



Noruega, socio con experiencia tecnológica



Noruega constituye un socio potencial gracias a su experiencia en toda la cadena de valor de la energía eólica marina, desde el desarrollo de parques eólicos y redes de transmisión hasta los servicios auxiliares. Más del 98% de su electricidad procede de fuentes limpias.



Empresas noruegas como DNV AS, Fred. Olsen Windcarrier, Glamox AS, Øglænd System/Hilti, el Instituto Geotécnico Noruego (NGI) y Reach Subsea operan en ámbitos como la consultoría técnica, los estudios geotécnicos y geofísicos, la instalación de estructuras marinas y los servicios submarinos.

Proyecto de energía eólica marina en la provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)

En la Cumbre de Energía Eólica de Asia-Pacífico 2026, Jon Dugstad, director de energía eólica marina de NORWEP (la Organización Noruega de la Energía que representa a más de 350 empresas energéticas noruegas), destacó que Vietnam cuenta con una base industrial marítima favorable gracias al desarrollo de su sector petrolero.



La Corporación de Servicios Técnicos Petroleros de Vietnam (PTSC), filial del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), se ha integrado progresivamente en las cadenas de suministro internacionales mediante la fabricación de estructuras de cimentación, subestaciones marinas y la prestación de servicios técnicos especializados.



Según Dugstad, las empresas noruegas pueden contribuir al desarrollo de cables submarinos, estructuras marinas y otras soluciones técnicas, ayudando a Vietnam a construir una industria eólica marina segura, eficiente y sostenible.



Nuevas oportunidades de inversión



El 18 de octubre de 2026, Vietnam y los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, firmaron un tratado de libre comercio en Hanoi. El acuerdo abre nuevas oportunidades de acceso a los mercados.



El embajador noruego en Vietnam, Stein Iversen, señaló que las energías renovables y la economía circular despiertan un interés creciente entre las empresas de su país. Recientemente, una delegación de seis compañías noruegas visitó Vietnam para explorar oportunidades de inversión en el sector.



Ese mismo día, el viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, se reunió con Astrid Bergmål, secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, para debatir la aplicación del acuerdo comercial, la promoción de inversión noruega en energía y la ampliación de la cooperación en comercio e industria.



Luong Hoang Thai destacó los avances de Vietnam en el perfeccionamiento del marco jurídico para las inversiones energéticas, incluida la Ley de Electricidad de 2024. Asimismo, instó a Noruega a alentar el fondo Norfund y a las empresas del país a invertir en energías renovables, energía eólica marina, almacenamiento en baterías y redes eléctricas inteligentes.



También pidió concretar proyectos por un valor de hasta 250 millones de dólares a través de Norfund, en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



Por su parte, el director general de Petrovietnam, Le Manh Cuong, afirmó que la energía eólica marina ofrece importantes perspectivas de crecimiento. Añadió que la futura interconexión de las redes eléctricas de la ASEAN podría favorecer la integración energética regional y reforzar la seguridad energética.



Vietnam cuenta con una extensa costa, abundantes recursos eólicos y el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Según el Banco Mundial, su potencial técnico de energía eólica marina ronda los 600 GW, mientras que un estudio del Instituto de Ciencias Hidrometeorológicas, Medioambientales y Marinas estima que el potencial explotable alcanza unos 900 GW./.