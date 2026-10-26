Sociedad

Campaña de recogida de ADN en Hai Phong renueva esperanza de identificar a soldados caídos

Hai Phong recoge muestras de ADN de familiares de soldados caídos para identificar restos sin nombre y ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos.

Hai Phong lleva a cabo la segunda fase de recogida de muestras de ADN de familiares de mártires cuyos restos aún no han sido identificados (Foto: Policía de la ciudad de Hai Phong)
Hai Phong lleva a cabo la segunda fase de recogida de muestras de ADN de familiares de mártires cuyos restos aún no han sido identificados (Foto: Policía de la ciudad de Hai Phong)

Hai Phong (VNA) - La ciudad de Hai Phong está recogiendo muestras de ADN de 7.518 familiares de soldados caídos que aún no han sido identificados, como parte de los esfuerzos por identificar sus restos y ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos, informó la policía local.

La segunda fase de la campaña se lleva a cabo del 19 al 26 de octubre y prioriza la toma de muestras de madres biológicas, abuelas maternas, hermanos que compartan la misma madre y otros familiares por línea materna que cumplan los requisitos establecidos.

En la sede de la policía de la comuna de Chi Minh, Pham Van Banh, residente de la aldea de Toai An, cuyo tío materno murió durante la guerra, relató que su familia lleva casi 70 años buscando sus restos sin éxito. Expresó su esperanza de que esta campaña permita localizarlos para poder trasladarlos a casa y darles una sepultura digna.

Por su parte, Nguyen Duc Teo, también residente de la aldea de Toai An, perdió a dos familiares durante la guerra. Pese a los años de búsqueda, su familia aún no ha conseguido encontrar sus restos. Según señaló, la campaña de 500 días, destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos, ha renovado la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

El teniente coronel superior Vu Anh Giang, jefe de la policía de la comuna de Chi Minh, informó que 204 familiares se han registrado para la toma de muestras de ADN en esta fase. Hasta el momento, se han recogido muestras de 155 personas, incluidas dos que fueron atendidas mediante visitas domiciliarias.

La policía local ha revisado los registros, identificado a los familiares que cumplen los requisitos y orientado a las familias sobre los procedimientos para la toma de muestras. Además, ha desplegado equipos móviles para recoger muestras de las personas que no pueden desplazarse hasta los puntos habilitados.

Dao Trong Duc, vicepresidente del Comité Popular de Hai Phong, pidió una estrecha coordinación entre la policía municipal, las autoridades locales y los organismos competentes para garantizar que ningún familiar que reúna los requisitos quede excluido del proceso.

Asimismo, instó a las autoridades a alentar a los veteranos, testigos, familiares y residentes a aportar información sobre los soldados caídos y las tumbas que aún no han sido localizadas.

La policía municipal trabaja en coordinación con las entidades pertinentes para verificar la información sobre los soldados caídos que aún no han sido identificados y sus familiares, recoger muestras de ADN de las personas que cumplen los requisitos y actualizar los registros de la Base de Datos Nacional de Población.

Hai Phong cuenta con 383 cementerios de mártires, distribuidos en 107 comunas, barrios y zonas administrativas especiales, que albergan un total de 66.299 tumbas. De ellas, 2.566 corresponden a soldados caídos no identificados y requieren la toma de muestras.

Hasta la fecha, se han exhumado todas las tumbas pertinentes y se han recogido muestras de 1.943 de ellas, mientras que las 623 restantes no reunían las condiciones necesarias para obtener muestras./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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