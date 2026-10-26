Provincia de Ha Tinh refuerza gestión pesquera y trazabilidad electrónica

Ha Tinh, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Ha Tinh ha intensificado las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) para lograr que la Comisión Europea (CE) retire su “tarjeta amarilla”, mediante el refuerzo de la gestión pesquera y la trazabilidad electrónica.



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente provincial, el 100% de los buques pesqueros están registrados en la base de datos nacional de pesca (VNFishbase). Las embarcaciones cuya inspección técnica ha caducado o que no reúnen las condiciones para operar deben permanecer en puerto. Asimismo, todos los buques en activo de 15 metros de eslora o más cuentan con dispositivos de seguimiento (VMS). Gracias a la vigilancia permanente, la provincia no ha registrado durante varios años casos de embarcaciones que hayan rebasado los límites marítimos permitidos o pescado ilegalmente en aguas extranjeras.



Otro avance destacado ha sido la puesta en funcionamiento de nueve puntos temporales de desembarque, dependientes de los puertos pesqueros de Xuan Hoi, Cua Sot y Cua Nhuong. Las autoridades han organizado 21 cursos de formación, con más de 1.584 participaciones, para orientar a los pescadores sobre el uso de bitácoras electrónicas y los procedimientos portuarios.



Mai Van Luan, director de la Junta de Gestión de los Puertos Pesqueros y las Zonas de Refugio ante Tormentas de Ha Tinh, señaló que el porcentaje de embarcaciones que realizan trámites mediante el Sistema Electrónico de Trazabilidad de los Productos Pesqueros (eCDT) ha aumentado del 27% al 46%. La coordinación con la Guardia Fronteriza permite cotejar diariamente los datos de entrada y salida de los buques y garantizar la transparencia de las capturas desembarcadas.



La provincia también ha promovido los grupos de cogestión pesquera costera, que participan en la vigilancia de las aguas, previenen prácticas destructivas y denuncian infracciones. La divulgación de la normativa ha contribuido a mejorar la conciencia de los pescadores sobre la importancia de cumplirla para proteger sus medios de vida.



Sin embargo, la sedimentación de los canales de acceso a los puertos dificulta la navegación y aumenta el riesgo de encallamiento. Además, el personal encargado de la gestión pesquera y la operación del sistema VMS sigue siendo insuficiente.



Para los próximos tiempos, Ha Tinh reforzará el control de los buques que no reúnen las condiciones para faenar, difundirá el Decreto No. 246/2026/ND-CP sobre sanciones administrativas en el sector pesquero y normalizará los procedimientos del eCDT.



También solicitará al Gobierno y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente recursos para dragar los canales portuarios, modernizar el puerto de Ky Ninh, equipar embarcaciones de inspección pesquera de altura y establecer políticas específicas para el personal encargado del VMS y de la Oficina de lucha contra la pesca ilegal./.





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