Vietnam aprovecha recursos culturales para impulsar industrias culturales

Hanoi (VNA) - Durante la última semana, diversas actividades destinadas a promover los valores culturales, preservar el patrimonio, fomentar la creación artística, impulsar los intercambios internacionales y desarrollar la lectura se llevaron a cabo en distintas localidades de Vietnam. Estas iniciativas contribuyen a difundir la identidad nacional, mejorar la vida espiritual de la población e impulsar el desarrollo de las industrias culturales.

Las organizaciones de masas a nivel central, en coordinación con el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, organizaron el seminario científico titulado “Promover la fuerza de la cultura y la gran unidad nacional en la nueva era”, con el objetivo de proponer medidas para implementar la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural vinculado al trabajo del Frente.

Le Hong Ly, presidente de la Asociación de Artes y Literatura Folclóricas de Vietnam, destacó que la cultura y la gran unidad nacional mantienen una estrecha relación y que la cohesión a través de la cultura es natural y duradera.

Por su parte, la periodista y doctora Ta Bich Loan, exjefa del Departamento de Cultura y Entretenimiento (VTV3) de la Televisión de Vietnam, señaló la necesidad de pasar de una “comunicación informativa” a una “comunicación basada en la conexión y el diálogo”, con el fin de incentivar el orgullo nacional, promover el espíritu de compromiso y consolidar la gran unidad de todo el pueblo.

El 20 de octubre, se inauguraron la exposición y la ceremonia de entrega de premios del Concurso de Fotografía Artística de Vietnam 2026, en el parque costero de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa. El certamen recibió más de 9.200 obras de más de 1.260 autores. El comité organizador seleccionó 200 obras representativas para la exposición.

Según Ta Quang Dong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, los artistas renuevan cada vez más sus métodos creativos y contribuyen a promover la imagen del país y del pueblo vietnamitas. Celebrado cada dos años desde 2000, el concurso reconoce el talento fotográfico y fomenta la creatividad artística.

La noche del 21 de octubre se inauguró el Festival Internacional de Música Tradicional de Ciudad Ho Chi Minh 2026, bajo el lema “Melodías de Oriente”, con la participación de más de 70 artistas de Vietnam, Tailandia, Filipinas y Corea del Sur.

El Artista del Pueblo Do Quoc Hung, director del Conservatorio de Música de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la música tradicional conserva la memoria, las costumbres y la identidad de cada comunidad. Su preservación debe ir acompañada de la innovación para garantizar que el patrimonio siga presente en la vida contemporánea sin perder sus valores esenciales.

En el marco del Festival de Hue 2026, el primer Festival de Caligrafía de Vietnam, bajo el lema “El alma vietnamita en cada trazo”, se celebra del 22 al 26 de octubre en el sitio histórico de Co Mat Vien. El evento reúne a artistas de todo el país con obras que combinan los caracteres tradicionales Nom y el alfabeto vietnamita moderno, contribuyendo a difundir los valores tradicionales e impulsar las industrias culturales.

En Da Nang, la Semana del Libro y la Tecnología y la Jornada de la Cultura de la Lectura 2026 se inauguraron en la tarde del 22 de octubre en la Biblioteca de Da Nang, bajo el lema “Difundir el conocimiento, conectar la tecnología”. El evento promueve el hábito de la lectura entre los jóvenes, amplía el acceso al conocimiento, mejora las competencias digitales y fortalece la cooperación entre bibliotecas, centros educativos y empresas.

Estas actividades demuestran que la combinación de la preservación de los valores tradicionales con la innovación creativa contribuye a aprovechar los recursos culturales, patrimoniales y de conocimiento, sentando las bases para el desarrollo de la cultura vietnamita en la nueva era, de conformidad con la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político./.