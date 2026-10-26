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Inauguran XII Festival de las flores de trigo sarraceno en Tuyen Quang

Vietnam inaugura el XII Festival de las flores de trigo sarraceno en Dong Van, provincia de Tuyen Quang, con actividades culturales, artísticas y turísticas para preservar la identidad de las minorías étnicas y promover el turismo sostenible en el geoparque mundial de la UNESCO.

Una actuación artística en la inauguración (Foto: VNA)
Una actuación artística en la inauguración (Foto: VNA)

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La ceremonia inaugural del XII Festival de las flores de trigo sarraceno o las flores de alforfón, bajo el lema “Eco de la meseta rocosa”, se celebró anoche en la plaza de la Juventud, en la comuna de Dong Van, provincia de Tuyen Quang.

Al acto asistieron Hau A Lenh, secretario del Comité del Partido de la provincia de Tuyen Quang, exirigentes, representantes de organismos provinciales, delegaciones de la prefectura de Wenshan (en la provincia china de Yunnan) y de la ciudad de Baise (región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi), así como miles de residentes y turistas nacionales y extranjeros.

El programa incluyó una ceremonia oficial y espectáculos artísticos a cargo de artistas y artesanos. La combinación de la cultura tradicional y el arte contemporáneo puso de relieve la belleza de los paisajes y sus habitantes, la identidad cultural de las minorías étnicas y el dinamismo de esta región del extremo norte de Vietnam.

En su intervención, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Do Hung Duc, afirmó que el lema del festival refleja la resiliencia y la aspiración al progreso de las comunidades étnicas. Asimismo, destacó que el evento busca promover las flores de trigo sarraceno, preservar el patrimonio cultural y el Geoparque Mundial de la UNESCO de la meseta kárstica de Dong Van, y fomentar el turismo sostenible.

También instó a mejorar la calidad de los servicios turísticos, fortalecer la cooperación entre los actores locales, intensificar la promoción digital y proteger el medio ambiente para garantizar que las comunidades locales se beneficien del desarrollo turístico.

En el marco del festival se celebran las Jornadas Culturales de la etnia Lo Lo y de las comunidades de la comuna de Lung Tam, además de una exposición de productos certificados por el programa OCOP (Cada comuna, un producto), productos agrícolas y especialidades locales.

El 31 de octubre tendrá lugar la segunda edición del concierto de rock en el Geoparque Mundial de la UNESCO de la meseta kárstica de Dong Van, con el objetivo de atraer a más visitantes.

De octubre a diciembre de 2026 se desarrollarán diversas actividades culturales, deportivas y turísticas en las comunas de la meseta, incluidos juegos populares, intercambios artísticos, demostraciones de oficios tradicionales como el tejido del lino, el teñido con índigo, el bordado, la herrería y la cestería, degustaciones gastronómicas, talleres de elaboración de pasteles de trigo sarraceno y experiencias de prácticas agrícolas en campos pedregosos./.

VNA
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