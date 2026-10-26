Vietnamitas en Canadá amplían enseñanza de la lengua materna

Ottawa (VNA) - En un contexto en el que muchos niños de origen vietnamita en Canadá utilizan el inglés o el francés como lengua principal, mantener la lengua materna requiere la coordinación entre las familias, los docentes y las organizaciones comunitarias.

El Consejo de Cultura y Educación Canadá-Vietnam (CVCEC) está conectando las clases presenciales con plataformas de enseñanza en línea para ampliar gradualmente la red de enseñanza del vietnamita en distintas provincias canadienses, contribuyendo así a preservar la lengua y la identidad cultural nacional entre las nuevas generaciones.

Phan Thi Quynh Trang, presidenta del CVCEC, señaló que muchos niños de origen vietnamita entienden ese idioma, pero suelen responder a sus padres en inglés o francés. Sin un entorno que les permita practicarlo con regularidad, su capacidad para comunicarse en la lengua materna corre el riesgo de debilitarse con el paso de las generaciones.

Ante esta situación, el CVCEC conecta a docentes voluntarios, padres y organizaciones comunitarias con el objetivo de coordinar los programas, los materiales didácticos y los métodos de enseñanza, facilitando la incorporación de las clases de distintas provincias a una red común.

En la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo (PEI), funcionan tres clases de vietnamita y cultura tradicional, con 30 alumnos, bajo la coordinación académica de la profesora Hoang Minh Ha y de docentes voluntarios. Tras dos años de actividad, muchos estudiantes que inicialmente no sabían hablar vietnamita o nunca lo habían estudiado ya pueden leer, contar historias y comenzar a practicar la escritura.

Además del aprendizaje lingüístico, los alumnos estudian la historia y las costumbres de Vietnam y participan en actividades como la preparación del Banh chung (pastel tradicional de arroz glutinoso) y los pasteles de la Fiesta del Medio Otoño. Más de 20 padres de PEI colaboran en las clases y en la organización de actividades culturales comunitarias.

Sin embargo, ampliar las clases presenciales plantea dificultades debido a la dispersión de la comunidad vietnamita, la escasez de docentes especializados y las limitaciones presupuestarias para alquilar locales y adquirir equipamiento.

Para superar estos obstáculos, el CVCEC colabora con la empresa finlandesa de tecnología educativa BambooTech en el desarrollo de la plataforma “La escuela de vietnamita de mis hijos”, que combina la enseñanza en línea con las clases presenciales.

El proyecto digitaliza materiales de la colección Aprender vietnamita de forma divertida, publicada por la Editorial de la Universidad de Educación de Ciudad Ho Chi Minh, y desarrolla recursos para enseñar el idioma y la cultura tradicional basados en el programa del sistema educativo Khai Minh Duc.

La plataforma incluye ocho temas y 40 etapas de aprendizaje, con actividades de expresión oral, escritura e interacción en línea.

Esto permite a los docentes utilizar un programa común y a los alumnos acceder gratuitamente a los materiales y practicar en casa.

En Manitoba, la clase virtual dirigida por la profesora Ngo Nguyen Dieu Anh conecta actualmente a estudiantes con los de PEI. El CVCEC también colabora con docentes de Finlandia para desarrollar y normalizar los recursos didácticos.

Asimismo, el CVCEC busca oportunidades de cooperación con el sistema educativo canadiense. En Toronto, el Consejo Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) está examinando el programa para apoyar las clases de vietnamita del Programa de Lenguas Internacionales.

El CVCEC ha propuesto que el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero facilite la conexión entre el TDSB y las autoridades educativas de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, con el fin de compartir experiencias, intercambiar docentes y estudiantes y ampliar la cooperación profesional.

A largo plazo, la organización aspira a promover el reconocimiento del vietnamita como lengua extranjera con créditos académicos en los programas pertinentes.

Según Phan Thi Quynh Trang, el desarrollo sostenible de la red de enseñanza del vietnamita requiere la colaboración de las familias, los docentes y las organizaciones comunitarias.

En consonancia con la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo relacionado con los vietnamitas en el extranjero, la conexión entre clases, docentes y recursos comunitarios, junto con el uso de la tecnología y la cooperación educativa, está creando nuevas oportunidades para aprender vietnamita y preservar los vínculos de las generaciones de vietnamitas en el extranjero con su Patria./.