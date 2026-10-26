Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa en la sede del Gobierno vietnamita, tras concluir con éxito sus conversaciones oficiales, para informar sobre los resultados del encuentro.

En su intervención, Le Minh Hung afirmó que Vietnam siempre valora y agradece profundamente el valioso apoyo del Estado y el pueblo polacos a lo largo de la historia. Recordó hitos de la cooperación bilateral, desde la misión de paz del buque Kilinski hasta obras educativas y sanitarias, como el Hospital de la Amistad Vietnam-Polonia en la provincia de Nghe An, la Escuela Secundaria Vietnam-Polonia y el astillero de Ha Long, en la provincia de Quang Ninh. También destacó la contribución de los expertos polacos a la conservación del patrimonio vietnamita, incluidos los monumentos de la antigua capital imperial de Hue, las torres Cham de Hoi An y el santuario de My Son. Asimismo, subrayó que las generaciones de estudiantes vietnamitas formados en Polonia se han convertido en un sólido puente de amistad y cooperación entre ambos países.

El jefe de Gobierno vietnamita señaló que, en un ambiente de sinceridad, confianza y entendimiento mutuo, ambas partes mantuvieron conversaciones muy fructíferas y alcanzaron un alto grado de consenso en numerosos ámbitos.

Con una visión compartida y la firme determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo más profundo, integral y sustancial, los dos países aprobaron la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de una asociación estratégica y el Plan de Acción para fortalecer la asociación Vietnam-Polonia en el período 2026-2030. Asimismo, presenciaron el intercambio de dos documentos de cooperación en los ámbitos de la educación superior y el turismo.

Le Minh Hung afirmó que ambas partes coincidieron en impulsar eficazmente una serie de medidas prioritarias. En particular, acordaron reforzar la confianza política mediante el mantenimiento de contactos e intercambios a todos los niveles y por todos los canales, incluidos los partidos políticos, el Estado, los Gobiernos, los Parlamentos, las autoridades locales y los intercambios entre los pueblos. También convinieron en mejorar la eficacia de los mecanismos bilaterales existentes y estudiar la creación de un mecanismo de comisión intergubernamental de cooperación económica, con el fin de establecer un marco permanente de diálogo y coordinación, revisar oportunamente los obstáculos y resolver las dificultades que afectan a la cooperación económica, comercial y de inversión.

Vietnam tomó nota de la propuesta polaca y estudiará favorablemente la posibilidad de ampliar el alcance de la exención de visado para los ciudadanos polacos, de conformidad con su legislación y normativa, proponiendo en paralelo que Polonia considere favorablemente la exención de visado para los titulares de pasaportes oficiales vietnamitas.

Ambas partes se comprometieron a coordinarse estrechamente para aplicar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 6.000 millones de dólares en 2030. También acordaron intensificar la cooperación y aprovechar el marco de asociación estratégica ASEAN-UE para promover intereses comunes, contribuir a reforzar la autonomía estratégica de ambos países, garantizar las cadenas de suministro y la seguridad energética y alimentaria, y hacer frente al cambio climático.

Los dos países acordaron que Polonia sirva de puerta de entrada para los productos vietnamitas a los mercados de Europa Central y Oriental, mientras que Vietnam aspira a convertirse en una plataforma importante para que las empresas polacas y de otros países de la UE accedan al dinámico mercado de la ASEAN.

Asimismo, convinieron en ampliar la cooperación en la transición energética, especialmente en el desarrollo de las energías renovables, la agricultura inteligente, la transformación digital, la tecnología espacial, los productos farmacéuticos, los proyectos de infraestructura estratégica —como los ferrocarriles, la construcción naval y el transporte—, la transición verde y la protección del medio ambiente, vinculando estas iniciativas con la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible.

Le Minh Hung indicó que ambas partes también acordaron profundizar la cooperación en defensa y seguridad, así como promover acciones concretas contra la delincuencia transnacional, los delitos de alta tecnología, las amenazas a la ciberseguridad y otros desafíos de seguridad no tradicionales.

Los dos primeros ministros coincidieron en elevar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital a la categoría de nuevo pilar de la asociación estratégica. Para ello, acordaron mejorar la eficacia del Comité Mixto Vietnam-Polonia de Cooperación Científica y Tecnológica, identificar programas y proyectos prioritarios con resultados concretos y reforzar la formación, la investigación científica y la transferencia tecnológica entre universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países.

Igualmente, convinieron en convertir la cooperación en educación y formación, cultura, turismo, trabajo e intercambios entre los pueblos en una base duradera de las relaciones bilaterales. Entre las medidas acordadas figuran ampliar los vínculos académicos y la cooperación en investigación y formación entre universidades e institutos de investigación de referencia, aumentar el número de becas, fortalecer la cooperación en las industrias culturales, el cine y las artes escénicas, restaurar monumentos históricos e impulsar la cooperación deportiva y los intercambios entre los comités olímpicos de ambos países. Vietnam valoró positivamente el anuncio oficial de la aerolínea nacional polaca de reanudar la ruta aérea directa Varsovia-Hanoi.

Ambas partes acordaron aplicar eficazmente el acuerdo de cooperación laboral, ampliar la formación de trabajadores altamente cualificados y la capacitación profesional de calidad, y ayudar a los trabajadores vietnamitas a adquirir competencias acordes con los estándares internacionales y responder a las necesidades de recursos humanos de las empresas polacas que operan en Vietnam.

En nombre del Gobierno y el pueblo vietnamitas, Le Minh Hung agradeció al Gobierno polaco las condiciones favorables ofrecidas a la comunidad vietnamita residente en Polonia para estabilizar su vida, integrarse en la sociedad local y contribuir activamente al desarrollo socioeconómico del país, así como al fortalecimiento de la tradicional amistad entre ambos pueblos.

El primer ministro vietnamita afirmó que ambos países seguirán profundizando la cooperación multilateral y apoyándose mutuamente para promover su papel y posición internacionales. Señaló que comparten una visión de un mundo multipolar basado en el derecho internacional y en el papel central de las Naciones Unidas. Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, garantizar la seguridad y la libertad de navegación, y respaldar la solución pacífica de todas las controversias y diferencias, sin recurrir a la fuerza ni amenazar con utilizarla, de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

Con la firme voluntad política de ambos Gobiernos y la participación activa de las empresas y los ciudadanos de los dos países, Le Minh Hung expresó su confianza en que la asociación estratégica Vietnam-Polonia contribuirá a la prosperidad de ambos pueblos y a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, presencian el intercambio de un documento de cooperación entre ambos países. (Foto: VNNA)

Por su parte, Donald Tusk agradeció al Gobierno y al pueblo vietnamitas la cálida y solemne acogida brindada a la delegación polaca durante la visita. Destacó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica demuestra la confianza política y la sólida base de cooperación entre ambos países, al tiempo que abre nuevas oportunidades para impulsar unos vínculos más sustanciales y eficaces.

El jefe de Gobierno polaco afirmó que Vietnam es uno de los socios importantes de Polonia en Asia y expresó su confianza en que ambos países podrán profundizar sus relaciones sobre la base de una larga historia de cooperación, la amistad entre sus pueblos y los resultados positivos alcanzados en los últimos años.

En cuanto a la cooperación económica, Donald Tusk consideró que el potencial bilateral sigue siendo considerable y no se ha aprovechado plenamente. Señaló que ambos países deben transformar los logros políticos y diplomáticos en programas y proyectos concretos que generen beneficios tangibles para ambas partes. Indicó que las conversaciones abordaron medidas para impulsar el comercio y la inversión y facilitar las actividades de las empresas en los respectivos mercados, y subrayó la necesidad de mejorar el entorno de inversión y eliminar las dificultades y barreras que afrontan las compañías.

También expresó su esperanza de que ambos países refuercen la conectividad, incluida la promoción de vuelos directos, para facilitar el turismo, el comercio y los intercambios entre sus ciudadanos. Vietnam se está convirtiendo cada vez más en un destino de interés para los turistas polacos, mientras que el mercado polaco ofrece numerosas oportunidades a las empresas vietnamitas.

Además de la cooperación económica, ambas partes manifestaron su interés en impulsar la educación, la formación y los intercambios estudiantiles, así como en fortalecer los vínculos entre centros de investigación, círculos académicos y comunidades empresariales. Donald Tusk destacó que la confianza política, el respeto mutuo y la cercanía entre los pueblos constituyen la base para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.

El primer ministro polaco afirmó que su país apoya la paz y respeta la independencia y la soberanía de todos los Estados. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la cooperación multilateral y defender la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Expresó su confianza en que la visita y los encuentros celebrados sentarán bases sólidas para el desarrollo continuo de las relaciones entre Vietnam y Polonia y permitirán profundizar la asociación estratégica en beneficio de los pueblos de ambos países.

Previamente, en presencia de ambos primeros ministros, representantes de los ministerios y organismos de los dos países intercambiaron dos documentos de cooperación: un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam y el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Polonia sobre cooperación en educación superior e investigación científica, y un memorando de entendimiento sobre cooperación turística entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el de Deportes y Turismo de Polonia.

Los dos primeros ministros también visitaron una exposición fotográfica sobre la amistad entre ambos países, organizada por la Oficina del Gobierno en coordinación con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA)./.