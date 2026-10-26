Política

Simplificación administración de gestión de armas y explosivos debe ir acompañada de controles de seguridad, afirma líder vietnamita

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, defiende la simplificación administrativa en Vietnam con controles de seguridad eficaces en la gestión de armas y la prevención de incendios.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó que la simplificación de los trámites administrativos debe ir acompañada de controles de seguridad adecuados, sin debilitar la gestión estatal, durante el debate en grupos celebrado hoy en el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam sobre varios proyectos de ley relacionados con la gestión de armas, materiales explosivos y medios de apoyo, así como con la prevención y lucha contra incendios y las labores de rescate.

Entre las iniciativas examinadas figuran el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Gestión y Uso de Armas, Materiales Explosivos y Medios de Apoyo; el de modificación de la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate; y el de la Ley de Protección de Obras Importantes relacionadas con la Seguridad Nacional.

Al evaluar estas iniciativas legislativas, que afectan directamente a la seguridad nacional, la protección de la población y el desarrollo del país, el máximo dirigente destacó la necesidad de prevenir los riesgos desde una fase temprana, asignar claramente las responsabilidades de gestión y facilitar las actividades legítimas de ciudadanos y empresas. Las disposiciones deben ser claras, rigurosas y viables, y garantizar tanto los intereses nacionales como los derechos de la población, resaltó.

La eliminación de las licencias para la actividad comercial de medios de apoyo debe ir acompañada de controles sobre las condiciones de negocio, la trazabilidad de los productos, los compradores y vendedores, las cantidades comercializadas y las responsabilidades de las empresas cuando cesen sus actividades. Del mismo modo, la reducción de documentos exigidos para los expedientes de dotación de armas debe contar con mecanismos de verificación de la información.

Los organismos estatales deben consultar, compartir y gestionar activamente los datos disponibles, evitando exigir a ciudadanos y empresas documentos que ya obran en poder de la Administración. La reducción de los plazos y la delegación de competencias también deben garantizar la capacidad para recibir, custodiar y gestionar estos medios de forma segura.

En materia de prevención y lucha contra incendios, el líder subrayó que pasar de los controles previos a la supervisión posterior no significa reducir las responsabilidades en materia de seguridad. La eliminación del procedimiento de inspección y aceptación por parte de las autoridades no exime a los inversores ni a los propietarios de verificar el cumplimiento de los requisitos antes de poner en servicio edificios y vehículos.

Es necesario definir claramente las responsabilidades de todas las partes en el diseño, la construcción, la supervisión y la certificación de la calidad real de las obras, así como sancionar estrictamente la falsificación de expedientes y la certificación irregular de los resultados de aceptación.

Las inspecciones deben basarse en el nivel de riesgo, dando prioridad a las instalaciones de alto riesgo y a los lugares con gran afluencia de personas, al tiempo que se reducen las inspecciones innecesarias en los establecimientos que cumplen correctamente la normativa.

vnanet_potal-quoc-hoi-thao-luan-ve-3-du-an-luat-9112349.jpg
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

La seguridad debe mantenerse durante toda la vida útil de las instalaciones, incluidas las actividades de reparación, renovación o cambio de uso. Cuando se detecten infracciones, será necesario eliminar los riesgos, determinar las responsabilidades por daños y garantizar los derechos de las personas afectadas.

En cuanto a los equipos de extinción de incendios y rescate, la eliminación de las licencias de circulación debe ir acompañada de controles de calidad, trazabilidad y retirada de los productos inseguros. Los equipos destinados a salvar vidas deben funcionar de manera fiable cuando sean necesarios.

Para los establecimientos antiguos que aún no cumplan los requisitos de prevención de incendios, se deben clasificar los casos y orientar a sus responsables hacia soluciones técnicas viables, con plazos claros y procedimientos para verificar los resultados. Las situaciones que representen un peligro inmediato deben resolverse oportunamente, sin prolongar las gestiones, pero tampoco legalizando condiciones inseguras.

Asimismo, es necesario armonizar la legislación sobre construcción, calidad de los productos y desarrollo urbano, evitando que las empresas tengan que repetir procedimientos ya completados.

Durante el debate, el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, señaló que el proyecto se centra en incorporar las disposiciones pertinentes al marco legal y simplificar los trámites administrativos y las condiciones para la inversión y los negocios.

Según el ministro, la eliminación del procedimiento de inspección y aceptación en materia de prevención de incendios busca reducir la carga documental sin disminuir las responsabilidades de los inversores y propietarios. El proyecto incorpora disposiciones sobre inspecciones periódicas, controles posteriores y la obligación de garantizar la seguridad antes de poner en servicio edificios y vehículos.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma administrativa efectiva que facilite las actividades de ciudadanos y empresas, sin comprometer la seguridad nacional, la protección de la población ni la eficacia de la gestión estatal./.

VNA
#Kỳ họp thứ Hai #Quốc hội khóa XVI #To Lam #reforma administrativa en Vietnam #seguridad nacional de Vietnam #prevención y lucha contra incendios #gestión de armas y materiales explosivos controles de seguridad
Seguir VietnamPlus

Avances institucionales y legales

Noticias relacionadas

Ver más

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, anuncian la elevación de las relaciones a una asociación estratégica. (Foto: VNA)

Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica

Vietnam y Polonia elevan sus relaciones al nivel de asociación estratégica y acuerdan impulsar el comercio bilateral hasta los 6.000 millones de dólares en 2030, además de ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, educación, turismo y energías renovables.

El mayor Phan Minh Vuong, jefe del Puesto de Control de la Guardia Fronteriza de Ganh Hao (dependiente de la Guardia Fronteriza de la provincia de Ca Mau), inspecciona personalmente el Sistema de Monitoreo de Buque (VMS) en un barco pesquero. (Foto: VNA)

Provincia de Ca Mau refuerza las medidas contra la pesca ilegal

Consciente de la importancia de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la Guardia Fronteriza de Ganh Hao, perteneciente a las fuerzas de guardia fronteriza de la provincia de Ca Mau, está aplicando de manera sincronizada y decidida diversas medidas en los últimos tiempos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados inspeccionan el proyecto del Centro de Convenciones y Exhibiciones del APEC. (Fuente: VNA)

Presidente parlamentario exige acelerar las obras para Cumbre de APEC 2027

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con las autoridades de la provincia de An Giang para supervisar los avances en la implementación de la Resolución n.º 41/2026/QH16 del órgano legislativo sobre mecanismos y políticas específicos destinados a resolver las dificultades y obstáculos que afectan a los proyectos y obras destinados al Año del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. (Fuente: VNA)

Vietnam-UE-Bélgica: nuevas perspectivas de cooperación

Las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam -acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel- a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, realizadas del 21 al 24 de octubre, concluyeron con resultados positivos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung. (Fuente: VNA)

Vietnam eleva sus relaciones con Dinamarca, la UE y Bélgica

La visita estatal del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Dinamarca y sus viajes oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica lograron diversos resultados importantes y sustanciales, elevando de manera integral las relaciones entre el país indochino y sus socios sobre la base de una firme voluntad política y amplias coincidencias en las orientaciones estratégicas.