Simplificación administración de gestión de armas y explosivos debe ir acompañada de controles de seguridad, afirma líder vietnamita

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó que la simplificación de los trámites administrativos debe ir acompañada de controles de seguridad adecuados, sin debilitar la gestión estatal, durante el debate en grupos celebrado hoy en el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam sobre varios proyectos de ley relacionados con la gestión de armas, materiales explosivos y medios de apoyo, así como con la prevención y lucha contra incendios y las labores de rescate.



Entre las iniciativas examinadas figuran el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Gestión y Uso de Armas, Materiales Explosivos y Medios de Apoyo; el de modificación de la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate; y el de la Ley de Protección de Obras Importantes relacionadas con la Seguridad Nacional.



Al evaluar estas iniciativas legislativas, que afectan directamente a la seguridad nacional, la protección de la población y el desarrollo del país, el máximo dirigente destacó la necesidad de prevenir los riesgos desde una fase temprana, asignar claramente las responsabilidades de gestión y facilitar las actividades legítimas de ciudadanos y empresas. Las disposiciones deben ser claras, rigurosas y viables, y garantizar tanto los intereses nacionales como los derechos de la población, resaltó.



La eliminación de las licencias para la actividad comercial de medios de apoyo debe ir acompañada de controles sobre las condiciones de negocio, la trazabilidad de los productos, los compradores y vendedores, las cantidades comercializadas y las responsabilidades de las empresas cuando cesen sus actividades. Del mismo modo, la reducción de documentos exigidos para los expedientes de dotación de armas debe contar con mecanismos de verificación de la información.



Los organismos estatales deben consultar, compartir y gestionar activamente los datos disponibles, evitando exigir a ciudadanos y empresas documentos que ya obran en poder de la Administración. La reducción de los plazos y la delegación de competencias también deben garantizar la capacidad para recibir, custodiar y gestionar estos medios de forma segura.



En materia de prevención y lucha contra incendios, el líder subrayó que pasar de los controles previos a la supervisión posterior no significa reducir las responsabilidades en materia de seguridad. La eliminación del procedimiento de inspección y aceptación por parte de las autoridades no exime a los inversores ni a los propietarios de verificar el cumplimiento de los requisitos antes de poner en servicio edificios y vehículos.



Es necesario definir claramente las responsabilidades de todas las partes en el diseño, la construcción, la supervisión y la certificación de la calidad real de las obras, así como sancionar estrictamente la falsificación de expedientes y la certificación irregular de los resultados de aceptación.



Las inspecciones deben basarse en el nivel de riesgo, dando prioridad a las instalaciones de alto riesgo y a los lugares con gran afluencia de personas, al tiempo que se reducen las inspecciones innecesarias en los establecimientos que cumplen correctamente la normativa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

La seguridad debe mantenerse durante toda la vida útil de las instalaciones, incluidas las actividades de reparación, renovación o cambio de uso. Cuando se detecten infracciones, será necesario eliminar los riesgos, determinar las responsabilidades por daños y garantizar los derechos de las personas afectadas.



En cuanto a los equipos de extinción de incendios y rescate, la eliminación de las licencias de circulación debe ir acompañada de controles de calidad, trazabilidad y retirada de los productos inseguros. Los equipos destinados a salvar vidas deben funcionar de manera fiable cuando sean necesarios.



Para los establecimientos antiguos que aún no cumplan los requisitos de prevención de incendios, se deben clasificar los casos y orientar a sus responsables hacia soluciones técnicas viables, con plazos claros y procedimientos para verificar los resultados. Las situaciones que representen un peligro inmediato deben resolverse oportunamente, sin prolongar las gestiones, pero tampoco legalizando condiciones inseguras.



Asimismo, es necesario armonizar la legislación sobre construcción, calidad de los productos y desarrollo urbano, evitando que las empresas tengan que repetir procedimientos ya completados.



Durante el debate, el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, señaló que el proyecto se centra en incorporar las disposiciones pertinentes al marco legal y simplificar los trámites administrativos y las condiciones para la inversión y los negocios.



Según el ministro, la eliminación del procedimiento de inspección y aceptación en materia de prevención de incendios busca reducir la carga documental sin disminuir las responsabilidades de los inversores y propietarios. El proyecto incorpora disposiciones sobre inspecciones periódicas, controles posteriores y la obligación de garantizar la seguridad antes de poner en servicio edificios y vehículos.



Las intervenciones coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma administrativa efectiva que facilite las actividades de ciudadanos y empresas, sin comprometer la seguridad nacional, la protección de la población ni la eficacia de la gestión estatal./.