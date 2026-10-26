Dirigente vietnamita recibe a delegación de jóvenes líderes del Partido Popular de Camboya

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy a una delegación de jóvenes líderes del Partido Popular de Camboya (PPC), encabezada por Kem Sambath, miembro del Comité Central y subjefe de su Comisión de Relaciones Exteriores, de visita en Vietnam del 19 al 30 de octubre para intercambiar experiencias.



En el encuentro, Tran Cam Tu valoró la organización conjunta del programa de intercambio de 2026, que concreta los acuerdos entre los dirigentes de ambos partidos y contribuye a estrechar los vínculos entre las nuevas generaciones de líderes de Vietnam y Camboya.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, pronuncia un discurso en el encuentro (Foto: VNA)

Reafirmó que Vietnam concede especial importancia al desarrollo de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo con Camboya. En el actual contexto internacional y regional, subrayó, reforzar la confianza política, la coordinación y el apoyo mutuo entre ambos partidos y países es fundamental para mantener la paz y la estabilidad y favorecer el desarrollo de cada nación.



El dirigente vietnamita expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPC, encabezado por su titular Hun Sen, y del Gobierno dirigido por el primer ministro Hun Manet, Camboya seguirá cosechando logros en todos los ámbitos.



Asimismo, destacó el carácter práctico del programa, que abarca la construcción del Partido, la gestión estatal y el desarrollo socioeconómico. Vietnam está dispuesto a compartir experiencias en la renovación, la reorganización del aparato administrativo para hacerlo más ágil y eficaz, la descentralización, la reforma administrativa y la mejora de la calidad del trabajo de cuadros.



De cara al Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2027, que conmemorará el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 24 de junio de 1967, Tran Cam Tu manifestó su confianza en que la solidaridad y la amistad tradicional entre ambos pueblos se fortalecerán, especialmente entre los jóvenes.



Por su parte, Kem Sambath trasladó los saludos de Say Chhum, vicepresidente y jefe permanente del Comité Permanente del Comité Central del PPC, a Tran Cam Tu y los dirigentes del PCV.



También felicitó a Vietnam por sus avances socioeconómicos y expresó su confianza en que el país cumplirá sus objetivos de desarrollo. Señaló que la delegación había adquirido valiosas experiencias en construcción partidista, gestión estatal, defensa y seguridad, ciencia y tecnología y desarrollo, además de profundizar su comprensión de la solidaridad tradicional entre ambos pueblos.



Kem Sambath expresó su profundo agradecimiento por la ayuda brindada por el Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo vietnamitas a Camboya a lo largo de la historia, especialmente en la liberación del pueblo camboyano del régimen genocida.



Reafirmó la responsabilidad de las nuevas generaciones de preservar y fortalecer los lazos bilaterales, y aseguró que la delegación aplicará de manera creativa las experiencias adquiridas a las condiciones de Camboya. Asimismo, se comprometió a contribuir a la organización de las actividades conmemorativas del 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2027, con el objetivo de impulsar una cooperación duradera entre ambos partidos y países./.

