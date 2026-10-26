Ciudad Ho Chi Minh acelera proyectos estratégicos para impulsar su crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una serie de grandes proyectos estratégicos de infraestructura, actualmente en fase de lanzamiento o finalización, dará un impulso significativo al crecimiento económico de Ciudad Ho Chi Minh en el último trimestre de 2026, abrirá nuevos espacios para el desarrollo y sentará las bases de su ambición de convertirse en una megaciudad a escala global.



Acelerar las obras clave



Según la Autoridad de Gestión de Ferrocarriles Urbanos (MAUR) de la ciudad, en los próximos meses se acelerarán los preparativos para la construcción de tres nuevas líneas de metro, con una longitud total de casi 90 kilómetros y una inversión inicial estimada en más de 9,8 mil millones de dólares.



Estos proyectos incluyen una línea de casi 31 kilómetros que conectará la zona de Binh Duong con Suoi Tien, un trazado de 33,2 kilómetros entre Thu Dau Mot y Tao Dan, y la primera fase de la línea de metro N.º 6, que unirá el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat con Phu Huu.



El objetivo de estas líneas es mejorar la conectividad regional, aliviar la congestión del tráfico y favorecer el desarrollo de áreas industriales y urbanas clave; su finalización está prevista para 2030.



Por otro lado, la construcción de la línea de metro N.º 2, que conectará Ben Thanh con Tham Luong, avanza a buen ritmo. Actualmente se están realizando obras en varias estaciones subterráneas, y está previsto que los trabajos en otros puntos comiencen hacia finales de año. El proyecto contempla completar sus estructuras principales en marzo de 2029 e iniciar las operaciones comerciales antes de 2030.



Otros dos proyectos emblemáticos también se acercan a hitos importantes: el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y un puente peatonal sobre el río Saigón.



En el caso del aeropuerto de Long Thanh, ya se ha ejecutado más del 80% del volumen total de obra, mientras que el puente peatonal —con un coste de unos 38,7 millones de dólares y destinado a conectar el parque del muelle Bach Dang con el parque ribereño de Thu Thiem— ha alcanzado una etapa clave en su construcción.



Se espera que este puente mejore la conexión peatonal entre el centro histórico de la ciudad y el emergente centro financiero en Thu Thiem, impulsando al mismo tiempo el turismo, el comercio y los servicios.



Inversión en infraestructura para impulsar el crecimiento económico



Ciudad Ho Chi Minh enfrenta una presión considerable para lograr un crecimiento superior al 13,23% en el cuarto trimestre, con el fin de alcanzar su objetivo anual de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10,02%.



Pham Viet Thuan, director del Instituto de Economía del Medio Ambiente y los Recursos de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que una inversión pública acelerada puede generar amplios efectos de arrastre en la economía. Los grandes proyectos de construcción estimularán la demanda de materiales de construcción, maquinaria, transporte, combustible y servicios logísticos, al tiempo que crearán empleos e impulsarán los ingresos y el consumo de los hogares.



Una mejor infraestructura de transporte también atraerá inversión privada en viviendas, oficinas e instalaciones logísticas. Una mayor agilidad en el movimiento de mercancías y la reducción de los costos logísticos podrían fortalecer la competitividad de las exportaciones; asimismo, una mejor conectividad favorecería al comercio minorista, al turismo y otros sectores de servicios durante la temporada alta de fin de año.



No obstante, Huynh Thanh Dien, de la Universidad Nguyen Tat Thanh, subrayó que una implementación eficaz es fundamental para transformar la inversión en infraestructura en un crecimiento inmediato.



El experto abogó por eliminar los obstáculos en los procedimientos de pago y liquidación, agilizar el desembolso de fondos de inversión pública y facilitar el acceso a financiamiento con tasas de interés bajas para las pequeñas y medianas empresas que participan en grandes proyectos.



A largo plazo, se espera que las líneas de metro, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la construcción de puentes emblemáticos transformen la estructura urbana y el panorama económico de la ciudad.



La expansión de las redes de metro podría fomentar el uso del transporte público y promover un modelo de desarrollo orientado al tránsito, con la aparición de núcleos residenciales, comerciales y de servicios en torno a las estaciones. Por otro lado, la conectividad combinada de los aeropuertos de Long Thanh y Tan Son Nhat reforzaría el papel de la ciudad como centro regional de aviación, finanzas y logística./.

VNA