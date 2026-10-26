Política

Efectúan primera reunión de Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional

La labor de relaciones exteriores debe reforzar su capacidad para analizar la coyuntura y formular recomendaciones proactivas, precisas y eficaces, orientadas a los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2030, con visión hacia 2045, enfatizó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, en el evento. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – La labor de relaciones exteriores debe reforzar su capacidad para analizar la coyuntura y formular recomendaciones proactivas, precisas y eficaces, orientadas a los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2030, con visión hacia 2045, enfatizó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.

El máximo dirigente vietnamita formuló esta exigencia al presidir en Hanoi, la primera reunión del Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional.

En su discurso, subrayó que la diplomacia y la integración internacional constituyen tareas “fundamentales y permanentes”, conforme a las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido, y pidió vincular estas actividades con las responsabilidades de todo el sistema político, así como con la defensa, la seguridad y el desarrollo del país.

También hizo hincapié en la necesidad de mantener la estabilidad, fortalecer las capacidades internas y elevar la autonomía nacional.

Durante la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, valoró que las actividades del Comité Directivo contribuyen a elevar la posición internacional de Vietnam y propuso mejorar la eficacia en la implementación de los compromisos y acuerdos internacionales.

Señaló que estos compromisos deben formularse de manera clara, cuantificable y verificable, y generar resultados concretos.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Asimismo, indicó que la diplomacia parlamentaria debe vincularse con la supervisión de la ejecución de los acuerdos, garantizando que los compromisos de alto nivel se traduzcan en proyectos y resultados efectivos.

Por su parte, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, destacó la necesidad de reforzar la iniciativa estratégica, mejorar la complementariedad entre los distintos canales diplomáticos y profundizar los resultados alcanzados, de modo que generen beneficios concretos para Vietnam y contribuyan más activamente a abordar los asuntos comunes de la comunidad internacional.

El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, instó a los órganos del Partido, ministerios, sectores y autoridades locales a intensificar el seguimiento y la supervisión de las tareas asignadas, especialmente las contempladas en el programa de trabajo hasta finales de 2026 y en el correspondiente a 2027.

En la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, presentó los proyectos de informes sobre la implementación de las actividades del Comité Directivo, destacando los avances en la elaboración de documentos fundamentales, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la revisión y supervisión del cumplimiento de los compromisos y acuerdos internacionales.

Al concluir la reunión, el secretario general y presidente To Lam valoró los resultados obtenidos por Vietnam en materia de diplomacia e integración internacional, que han contribuido a preservar un entorno de paz y estabilidad, ampliar la cooperación y movilizar recursos adicionales para el desarrollo.

También señaló que el seguimiento de los compromisos y acuerdos internacionales está pasando gradualmente de un control centrado en los plazos de ejecución a una evaluación de los resultados, con una mayor claridad en la asignación de responsabilidades.

El dirigente pidió a los tres grupos de trabajo intersectoriales seguir reforzando sus funciones de asesoramiento y coordinación, centrándose en mejorar la calidad de la previsión estratégica, elevar la eficacia de las actividades diplomáticas y transformar los compromisos internacionales en proyectos, productos y mercados concretos al servicio de la población.

Asimismo, instó a fortalecer la coordinación unificada, supervisar los resultados, exigir responsabilidades y preparar adecuadamente las próximas tareas, incluida la preparación de Vietnam para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027.

Encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano permanente del Comité Directivo, que coordine estrechamente con las entidades pertinentes para mejorar la calidad del análisis, la previsión y el intercambio de información, así como detectar oportunamente los acontecimientos que puedan afectar a los intereses nacionales y proponer respuestas adecuadas.

También pidió a los organismos competentes revisar y seleccionar las prioridades, y concretar los memorandos de entendimiento, acuerdos y declaraciones conjuntas en proyectos y productos específicos que contribuyan al desarrollo del país, beneficien a la población y promuevan la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y en el mundo./.

VNA
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