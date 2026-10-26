Vietnam aboga por elevar diplomacia integral a un nuevo nivel

Hanoi (VNA)- El seminario científico nacional “Diplomacia integral a un nuevo nivel” tuvo lugar hoy en Hanoi para esclarecer las nuevas exigencias estratégicas y contribuir a concretar la política diplomática establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Participaron en el evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores más de 100 representantes de órganos del Partido, ministerios, sectores, autoridades locales, cuerpo diplomático, expertos, científicos y empresas.



En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, subrayó que el despliegue de una diplomacia integral a un nuevo nivel no es responsabilidad exclusiva del sector diplomático, sino una tarea de todo el sistema político.



Señaló que el XIV Congreso del Partido definió el fortalecimiento de la diplomacia y la integración internacional como una misión “fundamental y permanente”. Por ello, la labor diplomática debe integrarse en la estrategia general de desarrollo y defensa de la Patria, tomar los intereses nacionales como principio supremo y articularse estrechamente con la defensa, la seguridad, el desarrollo socioeconómico, la ciencia y la tecnología, la cultura y el desarrollo humano.



Hoai Trung destacó tres exigencias estratégicas: elevar la calidad de las contribuciones de Vietnam a la comunidad internacional; mejorar la eficacia estratégica de la diplomacia, evaluando sus resultados en función de las capacidades y condiciones sostenibles; y fortalecer la capacidad de iniciativa estratégica y la coordinación unificada de todo el sistema político.



Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, instó a renovar el pensamiento, la visión y los métodos de actuación diplomática. En particular, propuso pasar de la adaptación a la configuración proactiva de un entorno favorable, de la ampliación de las relaciones a una cooperación de mayor calidad y eficacia, y reforzar la vinculación entre la diplomacia y las estrategias nacionales de desarrollo.



El subjefe de la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido Nguyen Van Phuong destacó la necesidad de transformar los recursos internacionales en capacidades endógenas, mejorar la capacidad de asimilación y dominio de tecnologías, y elevar la productividad y la competitividad de la economía.



El viceministro de Defensa Nguyen Truong Thang enfatizó la importancia de fortalecer la investigación y la previsión estratégica, y proteger la Patria de manera anticipada y a distancia.



Las cuatro sesiones temáticas se centraron en aprovechar la posición internacional de Vietnam para crear un entorno externo favorable; mejorar la eficacia de las relaciones de asociación y reforzar la autonomía; renovar las actividades diplomáticas al servicio del desarrollo y responder a las necesidades de empresas, localidades y sectores económicos; así como potenciar la fuerza conjunta, perfeccionar los mecanismos de coordinación y mejorar la eficacia de la implementación.



El seminario recibió más de 30 ponencias y aportaciones. Durante la sesión de síntesis, los delegados insistieron en la necesidad de traducir las orientaciones estratégicas en tareas concretas, asignar claramente las responsabilidades y garantizar los recursos y mecanismos de coordinación necesarios.



En sus conclusiones, el viceministro Nguyen Manh Cuong propuso seguir estudiando cinco ámbitos prioritarios: aumentar el valor estratégico de las relaciones de asociación; convertir los resultados diplomáticos en capacidades nacionales; consolidar la independencia, la autonomía y la capacidad de elección estratégica; mejorar la calidad de las contribuciones de Vietnam y su participación en la configuración de los procesos internacionales; y reforzar la coordinación, la previsión y la actuación unificada de todo el sistema.



El seminario contribuyó a enriquecer los fundamentos científicos y prácticos, así como a esclarecer las orientaciones, prioridades y soluciones destinadas a promover el papel pionero de la diplomacia en la construcción y defensa de la Patria./.

VNA