Política

Vietnam envía felicitaciones al presidente de Brasil

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de su reelección como Presidente de Brasil para el mandato 2027–2031.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña electoral en São Paulo el 24 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña electoral en São Paulo el 24 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de su reelección como Presidente de Brasil para el mandato 2027–2031./.

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