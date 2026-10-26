Vietnam envía felicitaciones al presidente de Brasil

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de su reelección como Presidente de Brasil para el mandato 2027–2031./.
Vietnam envía felicitación a nueva presidenta de Cámara Baja de Argelia
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, felicitó a Khalida Boufedeche por su elección como presidenta de la Cámara Baja de Argelia.