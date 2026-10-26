Vietnam envía felicitaciones al presidente de Brasil

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con las autoridades de la provincia de An Giang para supervisar los avances en la implementación de la Resolución n.º 41/2026/QH16 del órgano legislativo sobre mecanismos y políticas específicos destinados a resolver las dificultades y obstáculos que afectan a los proyectos y obras destinados al Año del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc.