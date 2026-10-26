Presidente del Parlamento de Vietnam se reúne con primer ministro de Polonia

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, afirmó hoy que el órgano legislativo contribuirá a mejorar la aplicación de las políticas y reforzar la confianza de las empresas nacionales y extranjeras, sentando así las bases para una cooperación duradera con Polonia, durante su encuentro con el primer ministro Donald Tusk.



En la reunión, el titular legislativo reafirmó el apoyo de la Asamblea Nacional vietnamita al fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria con Polonia, y destacó el papel de los órganos legislativos en la creación de marcos jurídicos favorables, la supervisión del cumplimiento de los acuerdos y compromisos, y la implementación eficaz de los ámbitos de cooperación bilateral.



Valoró que las relaciones entre Vietnam y Polonia atraviesan una de sus mejores etapas, lo que constituye una base importante para que ambos países avancen hacia una nueva fase de desarrollo.



Sobre la base de la recién establecida Asociación Estratégica, propuso que las dos partes se centren en la implementación del Plan de Acción para el período 2026-2030, con objetivos concretos.



Añadió que mantener mecanismos eficaces de intercambio de alto nivel y cumplir los acuerdos bilaterales será fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y a largo plazo de las relaciones.



En materia económica, el dirigente parlamentario instó a ambas partes a intensificar la cooperación mediante la integración de las cadenas de suministro y las inversiones, y promover proyectos en sectores en los que Polonia posee ventajas y que responden a las necesidades de desarrollo de Vietnam.



El objetivo de elevar el comercio bilateral a 6 mil millones de dólares deberá ir acompañado de mecanismos de apoyo a las empresas y de un entorno de inversión seguro y transparente. Vietnam está dispuesto, además, a convertirse en una puerta de entrada estratégica para facilitar el acceso de las empresas polacas al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), señaló.



También destacó el potencial de cooperación en sectores estratégicos como la alta tecnología, las energías renovables, la biotecnología y la transformación digital. A su juicio, el fortalecimiento de los vínculos en infraestructura de transporte, logística y economía marítima proporcionará una base material importante para mejorar la conectividad entre ambos países y entre Vietnam y la región de la ASEAN.



El presidente de la Asamblea Nacional agradeció al Parlamento polaco la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), y pidió a Polonia que colabore para impulsar su pronta ratificación por parte de los demás Estados miembros de la UE, a fin de que pueda entrar en vigor cuanto antes. Asimismo, alentó a las empresas polacas a invertir en Vietnam en los sectores farmacéutico, de energías verdes, infraestructura y logística.



En ciencia, tecnología e innovación, propuso reforzar el apoyo a las empresas vietnamitas para mejorar sus capacidades, promover la transferencia tecnológica y ampliar la cooperación en productos farmacéuticos, transformación digital y agricultura de alta calidad.



También expresó su deseo de ampliar los intercambios culturales y educativos, valoró el aumento de las becas polacas para estudiantes vietnamitas y pidió facilitar los procedimientos de visado para fomentar el turismo y los contactos entre los pueblos.



Para adaptar la cooperación parlamentaria a las necesidades de desarrollo de ambos países, propuso intensificar los intercambios de delegaciones entre los dirigentes de las dos instituciones legislativas, sus comisiones especializadas, los grupos parlamentarios de amistad, las parlamentarias y los jóvenes legisladores, así como compartir experiencias en la construcción de un Estado de derecho.



Asimismo, instó a ambas partes a coordinarse estrechamente en la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación de Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP).



Por su parte, Donald Tusk reafirmó que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y considera que la cooperación bilateral todavía cuenta con un amplio potencial.



Hizo especial hincapié en la cooperación en educación y formación, investigación científica y transferencia tecnológica entre universidades, institutos de investigación y empresas de ambos países.



También compartió su valoración de los intercambios entre los pueblos, el turismo y la cooperación educativa como bases sólidas para el desarrollo de las buenas relaciones bilaterales.



En cuanto a ámbitos concretos, expresó su deseo de ampliar la cooperación con Vietnam en cultura, educación y formación, seguridad, defensa y actividades espaciales.



Asimismo, propuso conectar a las empresas con los centros de formación profesional para desarrollar recursos humanos que respondan a las necesidades reales del mercado laboral.



Donald Tusk respaldó el fortalecimiento de la cooperación entre los dos parlamentos para facilitar el intercambio de experiencias y apoyar la ejecución de proyectos conjuntos.



También coincidió en la importancia de aprovechar la cooperación parlamentaria para impulsar el cumplimiento de los acuerdos de alto nivel, vinculando el intercambio de experiencias legislativas con la supervisión de su implementación, a fin de convertir las orientaciones de cooperación en resultados concretos que beneficien a la población y las empresas.



En ese sentido, reafirmó su compromiso de colaborar para impulsar la ratificación del EVIPA por los Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho y promover que la Comisión Europea considere la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta a Vietnam en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)./.

VNA