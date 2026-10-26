Empresas proponen vías para atraer inversiones a Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las infraestructuras, las finanzas, la energía, la economía digital y la tecnología son los cuatro nuevos motores de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, según propuestas de líderes empresariales durante el programa CEO 500, celebrado hoy en el marco del Foro Económico de Otoño 2026.



Conectar los flujos de capital con los cuatro nuevos motores de desarrollo



Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el objetivo del diálogo no es solo atraer más inversiones, sino, sobre todo, identificar junto con los inversores nuevas oportunidades, encontrar soluciones a desafíos concretos del desarrollo y generar motivaciones para el crecimiento en un contexto de rápido avance científico y tecnológico y de intenso cambio de los flujos de capital globales.



Tras la fusión, Ciudad Ho Chi Minh ha ampliado su espacio económico, urbano y de conectividad, lo que abre nuevas posibilidades para realizar proyectos de gran envergadura, evaluó.



En la coyuntura de creciente competencia internacional por atraer inversiones, Ciudad Ho Chi Minh prioriza los flujos de inversión extranjera directa de alta calidad, centrados en las finanzas, la tecnología, la transformación digital, la economía verde, el desarrollo sostenible y la innovación, subrayó. La urbe se ha fijado como objetivo captar 19 mil millones de dólares en inversión extranjera en 2026, informó.



El funcionario señaló que las decisiones de inversión actuales no dependen únicamente de los incentivos o del tamaño del mercado, sino también de la calidad de todo el ecosistema. Los inversores prestan atención al capital humano, las cadenas de suministro, las infraestructuras, el acceso al capital y la tecnología, así como a las perspectivas de expansión desde una ubicación hacia otros mercados de la región, precisó.



A partir de estas necesidades, la metrópolis ha identificado cuatro áreas prioritarias para el diálogo con la comunidad empresarial, comunicó.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





En materia de infraestructuras y espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh busca impulsar proyectos urbanos vinculados al transporte público (TOD), puertos marítimos, logística y zonas de libre comercio. Estos sectores pueden ampliar el espacio económico, reforzar la conectividad y favorecer las actividades productivas y comerciales.



En el ámbito financiero, se espera que el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh se convierta en un nodo para conectar la urbe con los flujos de capital y los mercados financieros regionales. La localidad aspira a que las instituciones financieras internacionales participen desde las primeras etapas y colaboren en la definición de las condiciones, los procedimientos y la hoja de ruta operativa.



Sobre las energías, el suministro de electricidad limpia y estable se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante para los proyectos urbanos, industriales y logísticos. La ciudad busca definir junto con los inversores los modelos adecuados, las zonas prioritarias y la hoja de ruta para su implementación.



En cuanto a la economía digital y la tecnología, Ciudad Ho Chi Minh se centra en desarrollar infraestructuras de datos, inteligencia artificial, parques de alta tecnología y mecanismos de pruebas controladas (sandbox), con el fin de facilitar que las empresas prueben, apliquen y amplíen sus soluciones tecnológicas.



Nguyen Cong Vinh también dijo que la ubre aspira a convertirse en una puerta de entrada que conecte Vietnam con los flujos de capital, la tecnología, los mercados y los recursos para el desarrollo de la región y del mundo. Esto permitirá a las empresas acceder al mercado nacional, vincularse con los centros regionales de producción, logística, finanzas y tecnología, y ampliar sus operaciones en el espacio económico regional, remarcó.



Los inversores proponen soluciones para eliminar obstáculos y atraer capital



Desde la perspectiva de los inversores, la atracción de proyectos de gran escala no depende únicamente de la disponibilidad de capital o de los incentivos políticos, sino que también requiere infraestructuras integradas, recursos humanos adecuados, un suministro energético estable y mecanismos eficaces de coordinación entre las partes.



Estas condiciones son determinantes tanto para la ejecución de los proyectos como para el atractivo de una ubicación como destino de inversión.



Nick Chong, jefe de Asesoría de Inversiones para el Sudeste Asiático del grupo Arup, comentó que los inversores siempre buscan certidumbre a la hora de elegir la ubicación para ejecutar sus proyectos. Entre los factores que evalúan figuran la disponibilidad de recursos humanos, las infraestructuras, la capacidad productiva y el suministro eléctrico, agregó.



El Gobierno debe invertir en el desarrollo de una fuerza laboral con las habilidades adecuadas para los sectores de manufactura avanzada e innovación, recomendó. Se trata de una condición necesaria para que la economía mejore su posición en la cadena de valor y, al mismo tiempo, aumente su atractivo para los proyectos de alto contenido tecnológico, argumentó.



Mientras tanto, Nguyen Lam Thanh, director general de TikTok Vietnam, consideró que, para las grandes empresas tecnológicas y financieras, la posibilidad de prever cuándo podrán iniciar sus operaciones constituye un factor importante en las decisiones de inversión.



Por lo cual, las empresas esperan que las autoridades competentes sigan eliminando obstáculos, agilicen los procedimientos de concesión de licencias y aumenten la transparencia en cuanto a los plazos de ejecución, lo que no solo facilitará la puesta en marcha de los servicios existentes, sino que también sentará las bases para ampliar las operaciones en en el país indochino, explicó.



A su vez, Peter James Opdahl, presidente del grupo ITO Group Holdings, valoró que Vietnam aún necesita desarrollar cadenas de suministro más amplias y profundas para mejorar su competitividad frente a economías con una larga tradición industrial, como Japón, Corea del Sur y China.



Asimismo, el desarrollo del mercado interno generará nuevas oportunidades de negocio para las empresas, especialmente para las pequeñas, que todavía tienen una experiencia limitada y dificultades para acceder a los mercados internacionales, sugirió./.