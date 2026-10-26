Vietnam y Polonia buscan elevar comercio bilateral a seis mil millones de dólares

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, asistieron a la Mesa Redonda Empresarial Vietnam-Polonia, celebrada hoy en Hanoi en el marco de la visita oficial de este último a Vietnam.



En su intervención, el dirigente vietnamita destacó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica abre nuevas oportunidades para promover la cooperación económica, comercial y de inversión, especialmente en sectores en los que ambos países cuentan con fortalezas y necesidades complementarias.



Polonia es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam en Europa Central y Oriental. El intercambio comercial bilateral alcanzó cerca de 4 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 14,8% respecto a 2024. En los primeros nueve meses de 2026, la cifra se aproximó a los 3,5 mil millones de dólares, un incremento interanual del 19%. Ambos países aspiran a elevar el comercio bilateral a 6 mil millones de dólares.



Según el jefe del Gobierno vietnamita, Polonia cuenta con ventajas en los sectores farmacéutico, sanitario, de defensa, energías renovables, transformación digital, agricultura inteligente, ferrocarriles, construcción naval y medio ambiente. Vietnam, por su parte, dispone de capacidades de procesamiento, un sistema portuario, abundantes recursos humanos y una red de 18 tratados de libre comercio con más de 60 socios.



Estas fortalezas constituyen una base para conectar mercados, integrar la producción, desarrollar cadenas de suministro y ampliar las inversiones, señaló.



Instó a las empresas polacas a incrementar sus inversiones en Vietnam, acompañándolas de transferencia tecnológica y criterios de desarrollo sostenible. Asimismo, propuso que ambas partes coordinen esfuerzos para eliminar obstáculos institucionales y agilizar los procedimientos relacionados con la inversión, la entrada y salida de personas, las aduanas y las normas técnicas.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)





El primer ministro vietnamita también saludó el anuncio de la aerolínea nacional polaca LOT de reanudar la ruta aérea directa Varsovia-Hanoi, y propuso estudiar la diversificación de las conexiones de transporte entre ambos países.



Reafirmó que el Gobierno vietnamita seguirá acompañando a las empresas y creando condiciones favorables para la cooperación en materia de inversión y negocios. También expresó su deseo de que las comunidades empresariales de ambos países busquen activamente socios y desarrollen proyectos con valor económico y capacidad de generar efectos positivos más amplios.



Por su parte, Donald Tusk calificó a Vietnam de economía dinámica de Asia y destacó su importante papel en las cadenas de suministro globales. Sin embargo, señaló que el volumen de las inversiones recíprocas y la estructura del comercio bilateral todavía no se corresponden con el potencial existente.



En este sentido, consideró necesario diversificar el comercio, ampliar las oportunidades de exportación y facilitar las inversiones. El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) constituye un marco importante para respaldar estos esfuerzos, afirmó.



Destacó las perspectivas de cooperación en los sectores farmacéutico, sanitario, de industria de defensa, tecnologías de doble uso, tecnología espacial y alta tecnología. Ambos países podrían colaborar en la investigación y el desarrollo de la producción farmacéutica, así como en equipos aéreos no tripulados, electrónica, comunicaciones y soluciones para proteger infraestructuras críticas.



En el ámbito espacial, propuso desarrollar soluciones de observación terrestre, análisis de datos satelitales y aplicaciones para la agricultura, la gestión de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente, combinándolas con la inteligencia artificial.



El primer ministro polaco alentó a las empresas de ambos países a pasar del intercambio comercial tradicional a formas de cooperación basadas en la inversión, el desarrollo industrial y la comercialización conjunta de productos en los mercados internacionales.



Durante la conferencia, representantes de ministerios, organismos y empresas de ambos países intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de cooperación y las oportunidades de inversión en los sectores de la aviación, la industria farmacéutica, la defensa y la industria espacial.



Gracias a la posición de Polonia como importante punto de conexión en Europa Central y Oriental, al papel de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y al marco del EVFTA, se espera que la cooperación bilateral permita a las empresas ampliar sus mercados, fortalecer los vínculos en las cadenas de suministro y aprovechar eficazmente el potencial de la Asociación Estratégica entre ambos países./.