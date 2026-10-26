Máximo dirigente vietnamita recibe a primer ministro polaco

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, recibió hoy al primer ministro polaco, Donald Tusk, quien se encuentra de visita oficial en el país.

En sus palabras, el máximo dirigente vietnamita destacó el gran significado de la visita del premier polaco Donald Tusk, la cual se considera un hito importante que abre una nueva etapa de desarrollo en las relaciones entre ambas naciones.

Vietnam siempre concede gran importancia a sus relaciones con Polonia, un amigo tradicional, fiable y uno de sus socios principales en la región de Europa Central y Oriental, y desea seguir consolidándolas y profundizándolas, afirmó.

A lo largo de más de 75 años de construcción y desarrollo de su relación, Vietnam y Polonia han cultivado una base de amistad duradera, un alto nivel de confianza política y un profundo vínculo entre los dos pueblos, reiteró.

Los dos países comparten numerosos intereses y cuentan con potencial para complementarse en sus respectivos procesos de desarrollo, compartió. Esta constituye una base sólida para que sigan reforzando la coordinación e impulsando la cooperación integral y aprovechen, al mismo tiempo, el papel de Polonia como una puerta de entrada fundamental para que Vietnam intensifique sus nexos con la región europea, argumentó.

Al aplaudir los resultados de las conversaciones entre el dirigente polaco y su homólogo anfitrión Le Minh Hung, destacó la importancia de la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, lo que establece un nuevo marco e impulso para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam instó a ambas partes a aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados y prestar atención especial a las orientaciones y campos en los que tienen necesidades e intereses comunes y fortalezas, en consonancia con sus respectivos objetivos de desarrollo.

Asimismo, propuso continuar consolidando las bases de la confianza política y mantener intercambios periódicos de delegaciones de alto nivel y de otros rangos a través de todos los canales del Partido, Estado, Gobierno y Asamblea Nacional, como contribución a aumentar la coordinación y el intercambio sustantivo sobre cuestiones de interés común.

En materia de economía, comercio e inversión, subrayó la necesidad de que ambas partes aprovechen todas las oportunidades para lograr avances en la cooperación, con el objetivo de elevar pronto el intercambio comercial bilateral a seis mil millones de dólares, sobre la base del equilibrio, la sostenibilidad y el beneficio mutuo. Además, alentó a Polonia a convertirse en uno de los principales inversores de Europa Central y Oriental en Vietnam.

Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas polacas amplíen sus inversiones y desarrollen actividades comerciales a largo plazo en el país, especialmente en sectores en los que Polonia cuenta con fortalezas, tales como el procesamiento y la manufactura, la industria alimentaria, los productos farmacéuticos, los equipos médicos, la protección del medio ambiente, los minerales, el transporte, la logística y el desarrollo de infraestructuras modernas, apuntó.

También expresó su confianza en que las dos partes amplíen la cooperación en el desarrollo de puertos, la logística marítima, la construcción naval, las ciencias marinas y la protección del medio marino, así como fortalezcan la formación de recursos humanos para el sector marítimo y el intercambio de experiencias en la gestión de la economía marítima.

En materia de defensa y seguridad, deben impulsar una cooperación práctica y eficaz y estudiar posibilidades de colaboración en la industria de defensa y productos destinados a la defensa y la seguridad, de acuerdo con las necesidades, condiciones y políticas de cada país, contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, argumentó.

Se espera que prioricen además la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, centrándose en ámbitos con gran potencial y alto valor añadido, como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la ciberseguridad y la biotecnología, entre otros aspectos, comentó.

A su vez, el visitante afirmó que Vietnam es el principal socio de Polonia en el Sudeste Asiático y uno de sus socios más importantes en Asia.

El Gobierno polaco trabajará en estrecha colaboración con la parte vietnamita para implementar con prontitud los acuerdos alcanzados durante esta visita, especialmente en áreas con gran potencial de cooperación y capacidad para impulsar avances significativos, sobre todo la economía y el comercio, la ciencia y la tecnología, la defensa y la seguridad, la industria, el sector farmacéutico, la salud, el turismo y la inteligencia artificial.

En la ocasión, los líderes expresaron su confianza en que, sobre la base de la amistad tradicional, la elevada confianza política y el nuevo marco de Asociación Estratégica, junto con la determinación política y los esfuerzos conjuntos de los dirigentes y pueblos de ambos países, las relaciones entre Vietnam y Polonia seguirán desarrollándose con fuerza, aportando beneficios tangibles a sus pueblos y contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo./.