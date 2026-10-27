Vietnam busca ampliar cooperación laboral con Grecia

Hanoi (VNA) - La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, visitó Ioannina los días 23 y 24 de octubre para impulsar la cooperación entre Vietnam y esta ciudad, la mayor del noroeste del país helénico.



Durante la visita, la funcionaria mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Ioannina, Thomas Begas, a quien informó sobre el potencial de desarrollo económico de Vietnam, los más de 50 años de amistad tradicional entre ambos países y los intercambios de delegaciones de alto nivel previstos en 2026.



La diplomática destacó que las sólidas relaciones políticas constituyen una base favorable para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos y generar beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas de ambos países.



Señaló que cerca de 300 trabajadores vietnamitas residen y trabajan en la región de Ioannina, donde se encuentran varias importantes plantas griegas de procesamiento de alimentos. Asimismo, expresó su deseo de que las autoridades locales presten atención a su bienestar y les brinden condiciones favorables y apoyo durante su estancia laboral.



La embajadora también presentó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las actividades del Comité de la ASEAN en Atenas (ACAT), y manifestó su interés en organizar actividades de este organismo en Ioannina para acercar la agrupación regional a la población local.



Por su parte, Begas dio la bienvenida a la embajadora y expresó su disposición a apoyar a los trabajadores vietnamitas de la región. También manifestó su interés en estrechar los vínculos entre Ioannina y los países miembros del ACAT que incluyen Vietnam, Indonesia, Filipinas y Tailandia, especialmente en los ámbitos de la cultura, el turismo y el deporte.



En el marco de la visita, Thu Huong mantuvo reuniones de trabajo con Nitsiakos y Pindos, dos de las principales empresas griegas del sector de procesamiento de alimentos, para conocer las condiciones laborales de los empleados vietnamitas y explorar nuevas oportunidades de cooperación.



Los directivos de ambas compañías destacaron la inteligencia y laboriosidad de los trabajadores vietnamitas y abogaron por estrechar la cooperación entre los dos gobiernos para resolver cuestiones administrativas y facilitar más de estas contrataciones para sus fábricas.



Durante un encuentro con trabajadores vietnamitas en Nitsiakos, la embajadora escuchó sus inquietudes y aspiraciones. Les instó a cumplir las normas de las empresas, mantener una actitud positiva en el trabajo y en la vida cotidiana, y respetar las leyes y las costumbres locales.



Asimismo, les pidió contribuir a preservar la buena imagen de los trabajadores vietnamitas en el extranjero.



La Embajada de Vietnam en Grecia seguirá apoyando tanto a los trabajadores como a las empresas griegas para promover una cooperación eficaz y proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos vietnamitas que trabajan en el país, afirmó./.

VNA