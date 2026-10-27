Política

Asamblea Nacional de Vietnam interpelará sobre finanzas, ciencia y tecnología

La Asamblea Nacional de Vietnam debatirá el 12 de noviembre la inversión pública, la gestión tributaria, la innovación y la transformación digital.

El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan (Fuente: VNA)
El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - De acuerdo con el programa del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, la Asamblea Nacional de Vietnam dedicará toda la jornada del 12 de noviembre a las interpelaciones y respuestas sobre las áreas de finanzas y ciencia y tecnología.

La sesión se transmitirá en directo por radio y televisión para que los votantes y la población puedan seguirla.

El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, responderá a las preguntas sobre la asignación, gestión y aceleración del desembolso de los fondos de inversión pública en 2026, en relación con el plan de inversión pública a medio plazo para 2026-2030.

También abordará las causas, responsabilidades y soluciones para superar los retrasos en los desembolsos, especialmente en obras y proyectos clave, garantizando su avance, calidad y eficacia.

Otros temas incluirán las dificultades y las medidas para mejorar la movilización, asignación y utilización de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), los préstamos en condiciones favorables y las inversiones mediante asociaciones público-privadas (APP).

Asimismo, se tratará la gestión tributaria del comercio electrónico, las actividades comerciales en plataformas digitales y los proveedores extranjeros, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y garantizar la equidad y la transparencia.

La sesión también abordará las medidas para impulsar el crecimiento económico, mejorar el entorno de inversión y negocios y resolver las dificultades relacionadas con el acceso al capital, los costes de producción, los procedimientos administrativos y las condiciones para las empresas, los hogares comerciales y los particulares que realizan actividades económicas.

El gobernador del Banco Estatal de Vietnam y los ministros de Construcción, Industria y Comercio, Agricultura y Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Justicia participarán en las respuestas y explicaciones sobre los asuntos relacionados.

En el ámbito de la ciencia y la tecnología, el ministro del ramo, Vu Hai Quan, responderá sobre los resultados de la implementación de las tareas de ciencia, tecnología e innovación conforme a la Resolución No. 57-NQ/TW, del 22 de diciembre de 2024, del Buró Político, relativa al avance decisivo en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

Las preguntas se centrarán también en las responsabilidades y soluciones para superar los retrasos en la asignación y el desembolso de recursos, así como su utilización poco eficaz; el impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías estratégicas; la innovación y la movilización de inversiones empresariales en ciencia, tecnología e innovación.

Otro eje será la transformación digital de la administración pública y el desarrollo del Gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital. Se examinarán las medidas para conectar, compartir y reutilizar datos entre las bases de datos nacionales, sectoriales y locales, así como para resolver la falta de coordinación entre plataformas, sistemas informáticos y programas que afecta a los trámites administrativos y la prestación de servicios públicos.

Además, se abordarán la gestión, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial (IA), la mejora de las normas y los estándares, la garantía de la seguridad de la información y el apoyo a organizaciones, empresas y ciudadanos para mejorar sus competencias y habilidades digitales.

Los ministros de Finanzas, Seguridad Pública y Justicia participarán en las respuestas y explicaciones pertinentes. Al término de la sesión, el primer ministro o el viceprimer ministro autorizado responderá a las interpelaciones de los diputados de la Asamblea Nacional./.

VNA
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