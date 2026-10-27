Parlamento propone eliminar suspensión temporal de actividades para personas jurídicas comerciales

Hanoi (VNA) – Los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam discutieron hoy los proyectos del Código Penal (modificado) y de Resolución del órgano legislativo sobre la aplicación de dicho código, en el marco del segundo período de sesiones de la de la XVI Legislatura.



Según el informe sobre la incorporación de opiniones, las explicaciones y la revisión del proyecto, se han modificado y complementado numerosos contenidos importantes relativos a los supuestos de exclusión, aplazamiento de la persecución y exención de responsabilidad penal; el alcance de la responsabilidad penal por actos preparatorios de delitos y de las personas jurídicas comerciales; así como la incorporación de nuevos delitos y conductas delictivas y la eliminación de algunos tipos penales.



Sin embargo, persisten divergencias sobre determinadas disposiciones de la parte general del proyecto, como las relativas a la delincuencia organizada, la legítima defensa, la aplicación de penas a las personas jurídicas comerciales y a los individuos que cometen delitos en nombre de estas, así como al reconocimiento voluntario de la culpabilidad y la aceptación de la pena por parte de los infractores.



En respuesta a las opiniones formuladas, el órgano encargado de la elaboración del proyecto revisó las disposiciones sobre las penas aplicables a las personas jurídicas comerciales y a los individuos que cometen delitos en nombre de estas.



En concreto, la modificación propone eliminar la pena de suspensión temporal de actividades y reducir las multas impuestas a las personas jurídicas comerciales por determinados delitos, con el fin de evitar sanciones excesivas que puedan perjudicar la producción, las actividades empresariales y los trabajadores.



El proyecto también suprime el mecanismo que establecía las penas para los individuos que cometieran delitos en nombre de una persona jurídica comercial en proporción a las aplicables cuando el delito se cometía de forma independiente. En su lugar, establece que los tribunales determinarán la pena atendiendo al papel desempeñado, el grado de culpabilidad, los motivos, los objetivos y los beneficios personales obtenidos.



El órgano redactor complementó y revisó las disposiciones sobre los principios de clemencia y la posibilidad de imponer penas inferiores al mínimo previsto en el marco penal correspondiente a quienes reconozcan voluntariamente su culpabilidad y acepten la pena, a fin de garantizar la coherencia con el proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal.



Por la tarde, la Asamblea Nacional examinará el proyecto de Ley de Organización de los órganos de investigación penal (modificada) y el proyecto de Resolución sobre la aplicación experimental de un mecanismo de recuperación y tratamiento de activos relacionados con delitos sin necesidad de una condena penal./.

VNA