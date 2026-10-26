Primer ministro polaco concluye visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, partió hoy de Hanoi concluyendo con éxito su visita oficial a Vietnam, realizada del 24 al 26 de octubre por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



Durante su estancia en Hanoi, el dirigente polaco visitó el Mausoleo Ho Chi Minh, donde depositó flores y rindió homenaje al líder revolucionario vietnamita y colocó una corona floral en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la calle de Bac Son.



Donald Tusk sostuvo encuentros de trabajo con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Además, sostuvo conversaciones con el jefe de Gobierno, Le Minh Hung.



En las reuniones, la parte vietnamita destacó el gran significado de la visita del dirigente polaco y afirmó que los dos países son amigos tradicionales con buenas relaciones de amistad y una cooperación multifacética.



En su política exterior, Vietnam aboga sistemáticamente por fortalecer las relaciones con países amigos tradicionales, entre ellos Polonia, uno de sus socios prioritarios en la región de Europa Central y Oriental.



La visita del primer ministro Donald Tusk reviste una gran importancia, dando inicio a una nueva etapa de cooperación en los nexos bilaterales, reiteró.



Mientras tanto, el visitante expresó su admiración por el ritmo del desarrollo económico de Vietnam, considerándolo como un ejemplo mundial de crecimiento basado en la laboriosidad, la creatividad y la inteligencia.



Vietnam es el principal socio de Polonia en el Sudeste Asiático y uno de sus socios más importantes en Asia, enfatizó. Los países comparten similitudes y se enorgullecen de haber superado las consecuencias de la guerra mediante esfuerzos de reconstrucción y desarrollo nacional que han despertado la admiración del mundo, afirmó.



En la ocasión, los dirigentes de ambos países intercambiaron opiniones sobre la situación de cada nación, las relaciones de cooperación bilateral y cuestiones regionales e internacionales de interés común.



Asimismo, expresaron su satisfacción por el sólido avance de la cooperación bilateral en todos los ámbitos durante los últimos años, especialmente en política y diplomacia.



Evaluaron positivamente el hecho de que el intercambio comercial bilateral alcanzó alrededor de cuatro mil millones de dólares en 2025, un aumento interanual de 14,8%. No obstante, consideraron que esta cifra sigue siendo modesta y no se corresponde con el potencial ni las expectativas de ambas partes, por lo que acordaron coordinar esfuerzos para elevarla a seis mil millones de dólares en 2030.



Los dirigentes vietnamitas agradecieron y valoraron la ratificación por parte de Polonia del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), y expresaron su confianza en que el país continúe empujando a los demás miembros del bloque a convalidar pronto dicho tratado, con vistas a crear un entorno de negocios transparente y estable para las comunidades empresariales de ambas partes.



Además, formuló votos porque Polonia aliente a la Comisión Europea a levantar pronto la tarjeta amarilla impuesta a las exportaciones acuáticas vietnamitas y estudie la posibilidad de impulsar el comercio de productos en los que Vietnam cuenta con ventajas y Polonia tiene la demanda, sobre todo rubros agrícolas, forestales y pesqueros, muebles de madera, textiles y calzado, con vistas a ampliar su presencia en el mercado de la Unión Europea.



Los dirigentes de ambos países también acordaron intensificar la cooperación en defensa y seguridad, lucha contra la delincuencia transnacional, ciberseguridad, energía, especialmente energía renovable, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura, deportes, turismo, agricultura, salud, respuesta al cambio climático y transición verde.



Además, ambas partes aprobaron la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica y el Plan de Acción para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Polonia para el período 2026-2030.



En el marco de su viaje, el primer ministro Donald Tusk depositó flores ante el monumento al arquitecto polaco Kazimierz Kwiatkowski, quien realizó importantes contribuciones a la investigación, preservación y restauración de sitios del patrimonio cultural e histórico en Vietnam, especialmente el casco antiguo de Hoi An y el santuario de My Son.



Asimismo, visitó la antigua ciudad de Hoi An, donde interactuó con los residentes locales y los visitantes, entre otros./.

VNA