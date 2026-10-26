Política

Líder vietnamita recibe a delegación del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en Hanoi una reunión con una delegación de alto nivel del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, encabezada por su secretario general Miguel Mejía.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, Miguel Mejía. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, Miguel Mejía. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en Hanoi una reunión con una delegación de alto nivel del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, encabezada por su secretario general Miguel Mejía.

El dirigente vietnamita valoró los avances en las relaciones entre ambos partidos y países en los últimos años. Asimismo, expresó su agradecimiento por la solidaridad y el valioso apoyo del MIU y de su secretario general al Partido y al pueblo vietnamitas, así como a las generaciones anteriores de dirigentes del país.

El dirigente vietnamita reconoció especialmente las importantes contribuciones de Miguel Mejía y del MIU a la restauración y conservación del monumento al Presidente Ho Chi Minh en Santo Domingo, capital dominicana, así como su eficaz apoyo a la promoción de la cooperación comercial y de inversión entre Vietnam y República Dominicana.

Reafirmando que Vietnam concede importancia a sus relaciones de amistad y cooperación con República Dominicana, el MIU y las fuerzas políticas de ese país, propuso que ambos partidos implementen eficazmente el Acuerdo de Cooperación para el período 2023-2028 y contribuyan a impulsar los vínculos bilaterales, en particular en los ámbitos del comercio, la inversión, el turismo y la agricultura.

También pidió a Miguel Mejía y al MIU que sigan desempeñando un papel de puente para facilitar las actividades comerciales y de inversión de las empresas vietnamitas en República Dominicana, así como la conexión de las compañías dominicanas con el mercado y las empresas de Vietnam.

Por su parte, Miguel Mejía manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam encabezado por el secretario general y presidente To Lam y con una nueva visión de desarrollo, el pueblo vietnamita alcanzará importantes logros y continuará avanzando con fuerza en la nueva era.

El dirigente del MIU reafirmó que su partido concede gran importancia a la amistad tradicional con el Partido Comunista de Vietnam y desea seguir fortaleciéndola.

Asimismo, se comprometió a promover medidas para implementar de manera integral y eficaz el acuerdo de cooperación entre ambas formaciones políticas e impulsar las relaciones entre República Dominicana y Vietnam por diversos canales y en distintos ámbitos.

El objetivo, señaló, es lograr que la cooperación bilateral se desarrolle de manera más rápida, sostenible y sustantiva, en beneficio de los pueblos de ambos países y en contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo.

Miguel Mejía también destacó la importancia de reforzar la solidaridad, el intercambio de experiencias y la coordinación entre las fuerzas de izquierda y progresistas ante los numerosos cambios que atraviesan la situación internacional y regional.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones y el diálogo político a todos los niveles entre los dos partidos y países; fortalecer el entendimiento mutuo y la confianza política entre el MIU, los principales partidos políticos de República Dominicana y el Partido Comunista de Vietnam; y estrechar la coordinación en materia de información y comunicación exterior, divulgación y participación en foros multilaterales./.

VNA
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