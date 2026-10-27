Vietnam y Panamá exploran nuevas oportunidades de cooperación en inversión y logística

Hanoi (VNA) - Gracias a un marco jurídico específico y numerosas ventajas fiscales, migratorias y laborales, las Zonas Francas de Panamá ofrecen oportunidades a las empresas extranjeras, incluidas las vietnamitas, para establecer instalaciones de producción y procesamiento, así como centros de suministro de mercancías destinados a los mercados de América Latina y América del Norte.

Se trata de una de las oportunidades de cooperación destacadas por la parte panameña en el Seminario “Vietnam-Panamá: Potencial exportador y oportunidades de cooperación empresarial”, organizado recientemente en la capital panameña por la Oficina Comercial de Vietnam en México, concurrente en Panamá.

En este evento, se animó a las empresas vietnamitas a explorar las oportunidades de inversión en las Zonas Francas de Panamá, que han operado bajo un marco legal establecido en 2011 con el objetivo de atraer inversión extranjera y generar empleo.

Previamente, durante su visita oficial a Vietnam a principios de octubre de este año, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó las ventajas competitivas de la red de transporte y logística del país, especialmente el Canal de Panamá, y asimismo, afirmó que Panamá es un socio complementario de Vietnam y constituye una puerta de acceso a los mercados del continente americano, mientras que Vietnam desempeña un papel de conexión en Asia.

En dicho seminario, celebrado una semana después de la visita del mandatario panameño a Hanoi, Cristina Danello, asesora de la Dirección General de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, explicó que estas zonas cuentan con límites territoriales definidos y están cercadas y que pueden establecerse en cualquier lugar del territorio panameño, con una superficie mínima de dos hectáreas y una inversión inicial de 250.000 dólares.

El modelo de Zonas Francas de Panamá ha llevado más de 15 años en funcionamiento, y actualmente, el país cuenta con 27 zonas, de las cuales 20 están operativas y siete se encuentran en desarrollo, indicó Danello y agregó que en conjunto, albergan 201 empresas que desarrollan 282 actividades, cerca de la mitad de las cuales corresponden a los sectores de logística y servicios, así como al procesamiento de productos terminados o semielaborados.

Según Danello, entre 2019 y 2025 las Zonas Francas de Panamá captaron más de 365 millones de dólares en inversiones y generaron alrededor de 8.000 empleos directos. Además, los inversores prevén crear otros 23.359 puestos de trabajo en el futuro. Solo en 2025, las inversiones en estas zonas superaron los 109 millones de dólares.

Las empresas instaladas en estas zonas pueden dedicarse a la producción, el ensamblaje y el procesamiento; al desarrollo de actividades de alta tecnología; a la prestación de servicios y servicios logísticos; así como al arrendamiento de bienes inmuebles.

Sin embargo, Panamá no permite que las empresas de las Zonas Francas se limiten a realizar operaciones de importación y exportación sin transformar las mercancías. En los casos en que las empresas únicamente importen productos para almacenarlos y reexportarlos posteriormente, deberán recurrir a operadores logísticos, dijo Danello.

En cuanto a los incentivos, Danello destacó que las empresas no requieren un capital mínimo y pueden obtener licencias gratuitas e indefinidas en un plazo máximo de 90 días. Además, se benefician de exenciones fiscales y arancelarias para la importación de materias primas y maquinaria, así como para las exportaciones. No obstante, deben destinar entre el 40% y el 60% de su producción a mercados extranjeros, mientras que las ventas en Panamá están sujetas a los impuestos correspondientes.

Por otra parte, la representante del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá destacó que las normas de origen son un factor clave para los inversores, ya que los productos deben cumplir los requisitos correspondientes para exportarse como bienes terminados a Estados Unidos. En este sentido, recomendó orientar las inversiones vietnamitas hacia actividades que aprovechen materias primas disponibles en Panamá, como el procesamiento y enlatado de productos del mar, en lugar de sectores dependientes de insumos importados.

Asimismo, señaló que Vietnam dispone de una amplia variedad de productos de calidad que podrían enviarse a Panamá para su acabado y posterior reexportación a América Latina y Estados Unidos. Entre las posibles vías de cooperación, destacó el desarrollo de proyectos de acuicultura en Panamá con tecnología y experiencia vietnamitas, seguido del procesamiento final en las Zonas Francas por empresas de Vietnam.

También propuso introducir madera y muebles vietnamitas en estas zonas para realizar trabajos de acabado, siempre que se garantice la documentación completa sobre la trazabilidad y el origen de los productos.

Según el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, el país continuará promoviendo las inversiones en sus Zonas Francas durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, previsto para finales de enero próximo en Panamá./.