Instan a modernizar Auditoría Estatal para reforzar el control de los recursos públicos

Hanoi (VNA) - La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, instó a la Auditoría Estatal a renovar sus métodos de trabajo, perfeccionar su marco institucional, aplicar tecnologías modernas y fortalecer las capacidades de su personal para responder a las nuevas exigencias en la gestión y supervisión de los recursos públicos.



Al intervenir en un taller internacional celebrado hoy en Hanoi bajo el lema “Auditoría estatal en el nuevo contexto: Visión, Instituciones e Innovación”, Nguyen Thi Hong destacó que, tras más de 30 años de construcción y desarrollo, la Auditoría Estatal de Vietnam ha consolidado su importante papel en la supervisión de la gestión y el uso de las finanzas y los bienes públicos. Dijo que su labor en el fortalecimiento de la disciplina financiera, así como en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las malas prácticas, contribuye a construir un sistema de gobernanza nacional más transparente y eficaz.



En el nuevo contexto, la auditoría pública ya no se limita a comprobar el cumplimiento de las normas financieras, sino que también aporta información clave para la formulación de políticas, la identificación de riesgos y la mejora de la eficiencia de la gestión estatal.



La aplicación de la inteligencia artificial (IA), el análisis de grandes volúmenes de datos (big data), las imágenes satelitales y la auditoría en tiempo real está transformando los métodos de trabajo. Al mismo tiempo, ámbitos emergentes como los activos digitales, las finanzas verdes, los datos nacionales y la respuesta al cambio climático plantean nuevos desafíos a las entidades fiscalizadoras superiores.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

Nguyen Thi Hong señaló que 2026 constituye un año clave para que la Auditoría Estatal elabore su estrategia de desarrollo hasta 2035, con visión hacia 2045, y estudie posibles modificaciones y adiciones a la Ley de Auditoría Estatal. Este proceso representa una oportunidad para aprovechar la experiencia internacional, perfeccionar el marco institucional, aumentar la eficacia de las recomendaciones de auditoría y ampliar el alcance de las inspecciones a nuevos ámbitos, como el medio ambiente, la ciberseguridad, los datos públicos y el desarrollo sostenible.



En un mensaje de bienvenida en vídeo dirigido al taller, Mohamed el-Faisal Youssef, presidente de la Autoridad Nacional de Rendición de Cuentas de Egipto y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), subrayó que la independencia, un marco jurídico claro, el acceso a la información y los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones son factores fundamentales para garantizar la eficacia de las auditorías.



Asimismo, señaló que estas instituciones deben evolucionar desde la detección de irregularidades hacia el análisis de tendencias y la alerta temprana de riesgos, con el objetivo de proteger los recursos públicos y mejorar la eficacia de las políticas.



Por su parte, K. Sanjay Murthy, auditor general y contralor de la India y presidente de la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI), afirmó en su discurso de bienvenida que la auditoría de nueva generación no solo debe explicar qué ha fallado, sino también ayudar a los gobiernos a anticipar y detectar riesgos emergentes.



Ante desafíos que trascienden las fronteras, como la deuda pública, el cambio climático y la transformación digital, consideró necesario reforzar la cooperación entre las instituciones fiscalizadoras, compartir experiencias y promover el aprendizaje mutuo.



A su vez, el auditor general del Estado, Nguyen Huu Nghia, afirmó que el taller constituye un espacio de intercambio para responsables de gestión, expertos y académicos nacionales e internacionales, con el fin de compartir experiencias y buscar soluciones que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de la auditoría en un contexto marcado por la transformación digital y el uso de la IA y el big data.



Según el funcionario, las entidades fiscalizadoras deben renovar sus estructuras organizativas y métodos de funcionamiento, impulsar las auditorías basadas en datos, la supervisión continua, el análisis de riesgos, las auditorías a distancia y las evaluaciones del desempeño. También destacó la necesidad de publicar ampliamente los informes, facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.



A lo largo de sus 32 años de desarrollo, la Auditoría Estatal de Vietnam ha logrado importantes avances y contribuido de manera positiva a mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos. De cara al futuro, la institución continuará perfeccionando su marco institucional, su estructura organizativa y sus operaciones; elaborará una estrategia de desarrollo a largo plazo, impulsará la modificación de la Ley de Auditoría Estatal y estrechará la cooperación con INTOSAI, ASOSAI y ASEANSAI.



La Auditoría Estatal de Vietnam reafirmó su compromiso de participar de forma proactiva y activa en la cooperación internacional junto con otras entidades fiscalizadoras superiores, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, profesionalidad, integridad y eficiencia, y contribuir así a una gobernanza pública más transparente y al desarrollo sostenible./.