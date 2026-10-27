Asociación estratégica impulsa nueva etapa de cooperación entre Vietnam y Polonia

Hanoi (VNA) - La decisión de Vietnam y Polonia de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica abre una nueva etapa de cooperación, basada en la amistad tradicional y la confianza política cultivadas por generaciones.

Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, en una entrevista con la prensa sobre los resultados de la visita oficial a Vietnam del primer ministro polaco, Donald Tusk, del 24 al 26 de octubre de 2026.

Según Ngo Le Van, el establecimiento de la Asociación Estratégica refleja la determinación de ambos países de profundizar la confianza política, estrechar sus intereses comunes y ampliar la cooperación.

Vietnam considera a Polonia uno de sus principales socios prioritarios en Europa Central y Oriental, mientras que Polonia identifica a Vietnam como un socio líder en el Sudeste Asiático y uno de los más importantes de Asia.

El nuevo marco de relaciones permitirá combinar las fortalezas de Polonia en industria, ciencia, tecnología, educación y economía marítima con el mercado, la capacidad productiva y la posición de Vietnam en las cadenas de suministro regionales.

Esto ampliará las oportunidades para las empresas de ambos países y reforzará la conexión entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE). Ambas partes aprobaron un Plan de Acción para el período 2026-2030, que establece las prioridades concretas de cooperación.

En materia económica, comercial y de inversiones, los dos países acordaron esforzarse por elevar el comercio bilateral a seis mil millones de dólares para 2030, sobre la base del equilibrio, la sostenibilidad y el beneficio mutuo. Asimismo, se comprometieron a aprovechar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y facilitar el acceso de sus productos a los respectivos mercados.

Ambas partes alentarán las inversiones en sectores como la industria manufacturera y de procesamiento, las tecnologías de la información, los productos farmacéuticos, la energía y la logística.

Los dos países también acordaron intensificar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como en economía marítima y energías limpias, promoviendo los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas.

La cooperación en defensa y seguridad continuará fortaleciéndose, con especial atención a la formación, la industria de defensa y la lucha contra la delincuencia transnacional y los delitos de alta tecnología.

En cuanto a los intercambios pueblo a pueblo, ambos primeros ministros presenciaron el intercambio de dos documentos de cooperación en educación superior y turismo.

La reanudación de los vuelos directos de la aerolínea LOT contribuirá a impulsar el turismo, los negocios y los intercambios entre ciudadanos. Ambas partes también promoverán condiciones favorables para que sus ciudadanos residan, trabajen y estudien en el otro país, y destacaron el papel de la comunidad vietnamita en Polonia como puente de unión.

Por otro lado, Vietnam y Polonia reafirmaron el papel central de las Naciones Unidas, la importancia del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.

Asimismo, subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Para materializar los compromisos, ambos países concretarán el Plan de Acción 2026-2030 mediante programas y proyectos viables, con recursos, plazos y resultados definidos, y revisarán periódicamente los avances para resolver posibles obstáculos.

De acuerdo con el vicecanciller, el éxito de la Asociación Estratégica se medirá por los proyectos concretos y los beneficios tangibles que aporte a los ciudadanos y las empresas de ambos países./.