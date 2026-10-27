Política

Asociación estratégica impulsa nueva etapa de cooperación entre Vietnam y Polonia

Vietnam y Polonia establecen una Asociación Estratégica y buscan elevar su comercio bilateral a 6 mil millones de dólares para 2030.

El premier vietnamita Le Minh Hung y su homólogo polaco Donald Tusk (Fuente: VNA)
El premier vietnamita Le Minh Hung y su homólogo polaco Donald Tusk (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La decisión de Vietnam y Polonia de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica abre una nueva etapa de cooperación, basada en la amistad tradicional y la confianza política cultivadas por generaciones.

Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, en una entrevista con la prensa sobre los resultados de la visita oficial a Vietnam del primer ministro polaco, Donald Tusk, del 24 al 26 de octubre de 2026.

Según Ngo Le Van, el establecimiento de la Asociación Estratégica refleja la determinación de ambos países de profundizar la confianza política, estrechar sus intereses comunes y ampliar la cooperación.

Vietnam considera a Polonia uno de sus principales socios prioritarios en Europa Central y Oriental, mientras que Polonia identifica a Vietnam como un socio líder en el Sudeste Asiático y uno de los más importantes de Asia.

El nuevo marco de relaciones permitirá combinar las fortalezas de Polonia en industria, ciencia, tecnología, educación y economía marítima con el mercado, la capacidad productiva y la posición de Vietnam en las cadenas de suministro regionales.

Esto ampliará las oportunidades para las empresas de ambos países y reforzará la conexión entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE). Ambas partes aprobaron un Plan de Acción para el período 2026-2030, que establece las prioridades concretas de cooperación.

En materia económica, comercial y de inversiones, los dos países acordaron esforzarse por elevar el comercio bilateral a seis mil millones de dólares para 2030, sobre la base del equilibrio, la sostenibilidad y el beneficio mutuo. Asimismo, se comprometieron a aprovechar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y facilitar el acceso de sus productos a los respectivos mercados.

Ambas partes alentarán las inversiones en sectores como la industria manufacturera y de procesamiento, las tecnologías de la información, los productos farmacéuticos, la energía y la logística.

Los dos países también acordaron intensificar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como en economía marítima y energías limpias, promoviendo los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas.

La cooperación en defensa y seguridad continuará fortaleciéndose, con especial atención a la formación, la industria de defensa y la lucha contra la delincuencia transnacional y los delitos de alta tecnología.

En cuanto a los intercambios pueblo a pueblo, ambos primeros ministros presenciaron el intercambio de dos documentos de cooperación en educación superior y turismo.

La reanudación de los vuelos directos de la aerolínea LOT contribuirá a impulsar el turismo, los negocios y los intercambios entre ciudadanos. Ambas partes también promoverán condiciones favorables para que sus ciudadanos residan, trabajen y estudien en el otro país, y destacaron el papel de la comunidad vietnamita en Polonia como puente de unión.

Por otro lado, Vietnam y Polonia reafirmaron el papel central de las Naciones Unidas, la importancia del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.

Asimismo, subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Para materializar los compromisos, ambos países concretarán el Plan de Acción 2026-2030 mediante programas y proyectos viables, con recursos, plazos y resultados definidos, y revisarán periódicamente los avances para resolver posibles obstáculos.

De acuerdo con el vicecanciller, el éxito de la Asociación Estratégica se medirá por los proyectos concretos y los beneficios tangibles que aporte a los ciudadanos y las empresas de ambos países./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Polonia #Asociación Estratégica #Donald Tusk #relaciones internacionales #comercio bilateral #Unión Europea #ASEAN #EVFTA
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el primer ministro polaco, Donald Tusk. (Fuente: VNA)

Presidente del Parlamento de Vietnam se reúne con primer ministro de Polonia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, afirmó hoy que el órgano legislativo contribuirá a mejorar la aplicación de las políticas y reforzar la confianza de las empresas nacionales y extranjeras, sentando así las bases para una cooperación duradera con Polonia, durante su encuentro con el primer ministro Donald Tusk.

Ver más

En la sesión de la Asamblea Nacional. Foto: VNA

Vietnam perfecciona marco penal ante nuevas formas de delincuencia

La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy, en el marco de su segundo período de sesiones de la actual legislatura, los proyectos de modificación del Código Penal y de resolución sobre su aplicación, con el objetivo de responder a nuevas formas de delincuencia y garantizar un equilibrio entre la severidad de las sanciones y las políticas de clemencia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam aboga por elevar diplomacia integral a un nuevo nivel

El seminario científico nacional “Diplomacia integral a un nuevo nivel” tuvo lugar hoy en Hanoi para esclarecer las nuevas exigencias estratégicas y contribuir a concretar la política diplomática establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña electoral en São Paulo el 24 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam envía felicitaciones al presidente de Brasil

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron hoy mensajes de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva con motivo de su reelección como Presidente de Brasil para el mandato 2027–2031.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, anuncian la elevación de las relaciones a una asociación estratégica. (Foto: VNA)

Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica

Vietnam y Polonia elevan sus relaciones al nivel de asociación estratégica y acuerdan impulsar el comercio bilateral hasta los 6.000 millones de dólares en 2030, además de ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, educación, turismo y energías renovables.

El mayor Phan Minh Vuong, jefe del Puesto de Control de la Guardia Fronteriza de Ganh Hao (dependiente de la Guardia Fronteriza de la provincia de Ca Mau), inspecciona personalmente el Sistema de Monitoreo de Buque (VMS) en un barco pesquero. (Foto: VNA)

Provincia de Ca Mau refuerza las medidas contra la pesca ilegal

Consciente de la importancia de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la Guardia Fronteriza de Ganh Hao, perteneciente a las fuerzas de guardia fronteriza de la provincia de Ca Mau, está aplicando de manera sincronizada y decidida diversas medidas en los últimos tiempos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados inspeccionan el proyecto del Centro de Convenciones y Exhibiciones del APEC. (Fuente: VNA)

Presidente parlamentario exige acelerar las obras para Cumbre de APEC 2027

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con las autoridades de la provincia de An Giang para supervisar los avances en la implementación de la Resolución n.º 41/2026/QH16 del órgano legislativo sobre mecanismos y políticas específicos destinados a resolver las dificultades y obstáculos que afectan a los proyectos y obras destinados al Año del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc.