Vietnam busca superar obstáculos para desarrollar economía de baja altitud

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La economía de baja altitud, basada en vehículos aéreos no tripulados, sistemas autónomos, infraestructuras de conectividad y datos, abre nuevas oportunidades de crecimiento para Vietnam. Sin embargo, para desarrollar este sector es necesario abordar de manera sincronizada los desafíos relacionados con el marco institucional, las infraestructuras técnicas, el mercado y la eficiencia económica.

Estos fueron los temas clave debatidos por expertos y empresas nacionales e internacionales durante la sesión titulada "Economía de baja altitud: creando nuevos espacios para el crecimiento", celebrada la víspera en el marco del Día de la Innovación Abierta, evento que dio inicio a la serie de actividades del Foro Económico de Otoño (AEF) 2026.

Numerosos cuellos de botella por abordar

Según Nguyen Tien Truong, director del Instituto para el Desarrollo del Espacio de Baja Altitud (ILASD), de la Asociación Aeroespacial de Vietnam (VASA), el país se enfrenta a una gran oportunidad para desarrollar la economía de baja altitud, gracias a la elevada demanda del mercado y al potencial de aplicación en numerosos sectores.



La demanda de aplicaciones de tecnologías de baja altitud es actualmente muy diversa y abarca desde la agricultura, la vigilancia urbana y la gestión de la congestión del tráfico hasta las operaciones de búsqueda y rescate, la respuesta ante desastres naturales y la vigilancia en las fronteras e islas al servicio de la defensa y la seguridad, comentó.

En particular, los ámbitos del transporte de suministros médicos de emergencia y la logística urbana presentan un potencial considerable, en un contexto de creciente congestión del tráfico por carretera, detalló.

Asimismo, señaló que Vietnam cuenta con capacidad para investigar y desarrollar infraestructuras tecnológicas, así como para seguir el ritmo de los avances mundiales y dominar progresivamente las soluciones de infraestructura digital, garantizando su integración con los estándares internacionales y manteniendo, al mismo tiempo, el control sobre sus datos.

Sin embargo, dijo, el desarrollo de la economía de baja altitud se enfrenta a tres grandes obstáculos: la falta de un marco normativo unificado para el tráfico aéreo a baja altitud, la autonomía insuficiente de las baterías de los dispositivos voladores para cumplir los requisitos operativos, y los problemas de seguridad de vuelo sobre zonas residenciales.

Estos obstáculos afectan directamente al desarrollo del mercado de la economía de baja altitud. Sin vuelos de prueba, no se pueden obtener datos sobre seguridad; sin embargo, la falta de estos datos dificulta la elaboración de un marco jurídico adecuado. Si se espera a completar la legislación antes de poner en marcha las pruebas, el desarrollo del sector corre el riesgo de estancarse.

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Hoang Long, subdirector de la División de Innovación de la Corporación de Industria y Tecnología de Alta Tecnología Viettel, consideró que el principal desafío actual no reside principalmente en las capacidades tecnológicas, sino más bien en factores de mercado y en la eficiencia de la inversión.

Por tanto, resulta necesario un mecanismo de apoyo por parte del Estado durante la fase inicial para fomentar el desarrollo del mercado, recomendó. Una vez superado el desafío de mercado, la economía de baja altitud podrá atraer a la participación de más empresas, evaluó.

Desarrollo de infraestructura y mecanimos de experimentación

Ante esos y otros desafíos, los expertos sostuvieron que la creación de mercanimos de experimentación controlada (sandboxes) y el desarrollo de la infraestructura constituyen requisitos fundamentales para impulsar la economía de baja altitud.



Nguyen Tien Truong subrayó que para crear un ecosistema de economía de baja altitud, Vietnam debe completar seis condiciones fundamentales: establecer un sandbox nacional, crear zonas de prueba de alcance nacional, desarrollar infraestructuras digitales, formar recursos humanos, promover la cooperación entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades, e impulsar la integración internacional vinculada a la autonomía en el desarrollo.

En este proceso, el mecanismo sandbox desempeña un papel fundamental, que permite recopilar datos reales sobre cuya base se pueda elaborar y perfeccionar el marco jurídico, precisó.

A partir de la experiencia internacional, Joe Felter, director general de la empresa estadounidense Pickaxe Technologies, sostuvo que Vietnam debe impulsar la economía de baja altitud partiendo de tareas y necesidades concretas, en lugar de centrarse únicamente en los dispositivos y el hardware.

En este sentido, las zonas de prueba deberían organizarse en forma de red, en lugar de limitarse a una única ubicación, sugirió. Asimismo, resulta necesario integrar el mecanismo sandbox, estándares técnicos y actividades de investigación, experimentación, formación y producción, con el fin de acortar los ciclos de desarrollo de rubros y formar la capacidad de fabricación, detalló.

Mientras tanto, Luong Pham, asesor global de EHang (China), valoró que, en la primera etapa, Vietnam debe dar prioridad a la creación de zonas de prueba a nivel local para demostrar la viabilidad de las tecnologías, los modelos de negocio y los métodos operativos. A partir de los resultados de las pruebas sobre el terreno, se podrá seguir perfeccionando las políticas a nivel nacional./.