Economía

Aprovechar el potencial de crecimiento de la industria textil

Las exportaciones textiles vietnamitas crecieron un 3,3% en nueve meses de 2026, mientras el sector busca modernizarse y ganar valor añadido.

Confección de prendas para la exportación al mercado japonés en la empresa textil Hung Viet, en Hung Yen. (Foto: VNA)
Confección de prendas para la exportación al mercado japonés en la empresa textil Hung Viet, en Hung Yen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Las exportaciones vietnamitas de textiles y prendas de vestir superaron los 36 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 3,3%, lo que refleja los esfuerzos de las empresas por adaptarse a la incertidumbre del mercado.

Para mantener su posición como sector de exportación clave y aprovechar el potencial de crecimiento, la industria debe acelerar la modernización tecnológica y mejorar su capacidad de participación en las cadenas de valor globales.

Cao Huu Hieu, director general del Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), informó que, durante el período, los ingresos consolidados del grupo superaron los 600 millones de dólares, equivalentes al 72,3% de la meta anual y un incremento interanual del 6,8%. El beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 56,9 millones de dólares, el 106,5% del objetivo anual y un aumento del 40,7% respecto al mismo período de 2025.

La empresa matriz registró ingresos de 61,9 millones de dólares, equivalentes al 57,1% de su meta anual, y un beneficio antes de impuestos de 13 millones de dólares, el 129,5% del objetivo y un incremento interanual del 218,7%.

El sector del hilado continuó destacando, con ingresos de 257,8 millones de dólares y beneficios superiores a 14,8 millones de dólares. Las 12 unidades de hilado del grupo mejoraron sus resultados y registraron beneficios.

Por su parte, la confección siguió siendo la principal fuente de ganancias de Vinatex, con ingresos de 226,5 millones de dólares y beneficios antes de impuestos de 26,3 millones de dólares. Su margen de beneficio antes de impuestos fue del 11,6%, por encima del objetivo anual del 10%.

Sin embargo, los márgenes varían entre las unidades. Aunque los ingresos siguen aumentando, la rentabilidad tiende a disminuir debido a la presión sobre los precios, los costos y la eficiencia de la gestión de la producción, especialmente en pedidos complejos y de pequeño volumen.

En los últimos meses del año, las empresas deberán seguir de cerca la evolución del mercado y adoptar medidas flexibles para optimizar sus operaciones e impulsar las exportaciones.

Según Cao Huu Hieu, para mantener el crecimiento, las empresas deben centrarse en tres prioridades: ampliar la capacidad de producción de tejidos, teñido y materiales auxiliares para completar la cadena de suministro nacional; invertir en equipos, automatización y tecnologías avanzadas para elevar la productividad, desarrollar nuevos productos y acceder a segmentos de mayor valor; y acelerar la aplicación de herramientas digitales de gestión, la integración de datos y la optimización operativa.

La industria afronta exigencias cada vez más estrictas de los mercados internacionales. Además de plazos de entrega cortos y precios competitivos, los compradores requieren altos estándares de calidad, responsabilidad social y sostenibilidad.

Vu Duc Giang, presidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), consideró que las empresas deben invertir no solo para ampliar su escala y modernizar la tecnología, sino también para fortalecer su participación en las cadenas de valor globales. Para ello, necesitan mejorar las instalaciones fabriles conforme a estándares internacionales, aplicar tecnologías de automatización, desarrollar cadenas de suministro de materiales auxiliares y establecer zonas y parques industriales especializados.

Pham Van Quan, subdirector del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que el sector constituye uno de los principales pilares exportadores de Vietnam y contribuye significativamente al crecimiento económico y al empleo. La industria cuenta con 1,86 millones de trabajadores en más de 14.300 empresas.

En 2025, las exportaciones textiles y de confecciones alcanzaron casi 46,2 mil millones de dólares, un 6% más que en 2024, mientras que el superávit comercial superó los 20,7 mil millones de dólares. Vietnam se mantuvo entre los tres mayores exportadores mundiales del sector, con un valor agregado nacional equivalente al 52% del valor de sus productos exportados./.

VNA
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