Ciudad Ho Chi Minh inaugura GRECO 2026 para impulsar el crecimiento verde

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el marco del Foro Económico de Otoño de 2026 (AEF), Ciudad Ho Chi Minh inauguró anoche en la calle peatonal Nguyen Hue la cuarta edición del Espacio de Presentación de Productos y Servicios para el Crecimiento Verde de Ciudad Ho Chi Minh (GRECO 2026), bajo el lema “Espíritu de cooperación en una nueva era”.

El evento está organizado por el Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), en coordinación con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Ciudad Ho Chi Minh (HCMC C4IR), el Departamento municipal de Cultura y Deportes y otras entidades pertinentes.

Con una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados, equivalente a cerca de 300 stands estándar, GRECO 2026 reúne a más de 90 organizaciones y empresas nacionales e internacionales para presentar productos, exhibir tecnologías, fomentar la transformación verde y ampliar las oportunidades de cooperación e inversión.

En la ceremonia inaugural, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, destacó que la ciudad considera la transformación industrial vinculada a las transiciones verde y digital una tarea prioritaria para reestructurar la economía y avanzar hacia un modelo económico inteligente, neutro en carbono y sostenible.

En los primeros nueve meses de 2026, el producto interno bruto regional (PIBR) de la ciudad se estimó en 2.460 billones de dongs (94,6 mil millones de dólares), un aumento del 9,06% respecto al mismo período de 2025, mientras que el índice de producción industrial creció un 10,9%. La ciudad atrajo más de 17,8 mil millones de dólares en inversión extranjera, un incremento interanual del 323,1%, con especial interés de los inversores en los sectores de alta tecnología, innovación y transformación digital.

Según el comité organizador, el espacio expositivo se divide en cuatro áreas principales: alta tecnología, ciudad verde, productos verdes y experiencias comunitarias. La primera presenta tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la robótica, la automatización, la impresión 3D y los nuevos materiales.

El área de ciudad verde se centra en soluciones de transporte, energía, medio ambiente y ciudades inteligentes. La zona de productos verdes muestra modelos de economía circular que cumplen los estándares ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ESG), mientras que el espacio comunitario promueve el consumo sostenible, la reducción de emisiones y la clasificación de residuos en origen.

GRECO 2026 reúne a numerosas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, Toyota, Xiaomi, Gree, la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de Tecnologías de la Información de Corea del Sur (NIPA) y OMODA.

Uno de los principales atractivos es un espacio de demostración de robots de 600 metros cuadrados, organizado por la sociedad anónima AICAP Group en colaboración con sus socios, con la participación de más de 30 empresas e institutos de investigación chinos especializados en robótica e IA.

Del 26 al 29 de octubre, GRECO 2026 celebrará cinco seminarios, mesas redondas y actividades de conexión empresarial centrados en la aplicación de tecnologías digitales e IA, la transición verde, la energía, el medio ambiente, las cadenas de suministro y la cooperación internacional.

Se prevé que el evento atraiga a unos 100.000 visitantes y ofrezca a las empresas oportunidades para acceder a nuevas tecnologías, mejorar su competitividad y responder a las exigencias del desarrollo sostenible./.