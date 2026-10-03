Economía circular, motor de la transición verde

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante la necesidad de impulsar el crecimiento verde y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la economía circular se está convirtiendo en una orientación estratégica para Ciudad Ho Chi Minh. Más allá de la gestión ambiental, constituye un factor clave para renovar el modelo de crecimiento hacia uno verde.

Según los expertos, las emisiones procedentes de los sectores de la energía estacionaria y el transporte representan más del 93% del total de gases de efecto invernadero de la ciudad. Además, aunque su consumo energético se encuentra entre los más elevados del país, el tratamiento de las aguas residuales urbanas todavía no satisface las exigencias del desarrollo sostenible.

Esta realidad evidencia que, sin una transformación de la estructura de desarrollo, las presiones sobre la energía, las emisiones de carbono, las infraestructuras ambientales y la calidad de vida seguirán aumentando. Por ello, la transición verde debe abordarse mediante una reestructuración integral del sistema de desarrollo, en lugar de limitarse a soluciones ambientales aisladas.

Ciudad Ho Chi Minh también cuenta con condiciones favorables para impulsar la economía circular, como modelos de agricultura circular, producción más limpia, consumo verde y un proyecto piloto de parque industrial ecológico en el Parque Industrial de Hiep Phuoc, según un estudio del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Economía Circular (ICED), de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh.

La ciudad dispone, además, de un amplio mercado, un ecosistema empresarial desarrollado, una red de universidades e institutos de investigación y capacidad para experimentar con políticas. Estas ventajas pueden facilitar el paso de iniciativas aisladas a una estrategia sistémica, con indicadores de medición y una hoja de ruta concreta.

El doctor Nguyen Minh Tu, del ICED, señala que, en la era digital, la economía circular se ha convertido en un componente importante de la competitividad urbana, la seguridad de los recursos y el desarrollo sostenible. Para Ciudad Ho Chi Minh, representa una oportunidad para renovar el modelo de crecimiento y construir una ciudad moderna y resiliente, con mayor capacidad de integración internacional.

Los expertos proponen avanzar hacia una “ciudad circular digital”, que integre en una plataforma de datos interconectados la gestión de los recursos, las emisiones, la energía, el transporte, el agua, los residuos y los materiales. Este modelo supera el concepto tradicional de ciudad inteligente al permitir supervisar y coordinar los flujos de recursos mediante infraestructuras digitales, identificar focos de emisiones y detectar oportunidades de cooperación entre sectores.

Para ello, el profesor asociado y doctor Nguyen Hong Quan, del ICED, y sus colaboradores recomiendan elaborar un sistema municipal de indicadores de economía circular y crecimiento verde que abarque la energía, el transporte, la industria, el agua y los residuos, el consumo sostenible y la innovación verde. Vinculado a los planes de desarrollo socioeconómico y de inversión pública, este instrumento permitiría priorizar proyectos y cadenas de valor con mayores beneficios circulares, además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, la ciudad debe vincular la economía circular con sus programas de ciencia, tecnología e innovación, especialmente en macrodatos, inteligencia artificial, nuevos materiales, tecnologías ambientales y reciclaje. Para ello, necesita impulsar la investigación y el desarrollo (I+D), las incubadoras, los fondos de innovación y los proyectos científicos orientados a resolver desafíos urbanos concretos.

Finalmente, reforzar la cooperación entre las autoridades, las empresas, las universidades, los institutos de investigación y los centros de innovación contribuirá a facilitar el acceso de las soluciones verdes al mercado y a formar profesionales y expertos interdisciplinarios para impulsar la transición verde./.