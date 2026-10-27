Vietnam promueve cooperación agrícola verde e innovación en APEC 2027

Hanoi (VNA) - El APEC 2027 representa una oportunidad para que Vietnam impulse la cooperación regional en agricultura verde, innovación y seguridad alimentaria. A través de iniciativas prácticas, el país aspira a construir sistemas alimentarios sostenibles y altamente resilientes, al tiempo que aumenta el valor añadido y la competitividad de sus productos agrícolas.



Nguyen Do Anh Tuan, jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, subrayó que en los últimos años, la nación indochina ha ido pasando gradualmente de un enfoque centrado en la producción agrícola a un modelo de desarrollo de la economía agrícola basado en criterios verdes, ecológicos y circulares, con bajas emisiones y capacidad de adaptación al cambio climático.



Esto no solo responde a la necesidad de proteger el medio ambiente, sino que también constituye una condición para aumentar el valor añadido y la competitividad de los productos agrícolas nacionales, detalló el funcionario durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



En el marco del APEC 2027, Vietnam prevé coordinarse con la Secretaría del APEC para organizar el Diálogo de Políticas del APEC sobre innovación en el sector arrocero y un seminario sobre el fortalecimiento de la asociación público-privada para impulsar el desarrollo de la agricultura regenerativa, al margen de la primera Reunión de Altos Funcionarios (SOM 1), señaló.



Estas actividades permitirán compartir experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de una agricultura verde y con bajas emisiones, comunicó.



Para ayudar a las empresas, cooperativas y agricultores a cumplir estándares medioambientales cada vez más exigentes, el Ministerio seguirá perfeccionando las políticas y las orientaciones técnicas, promoviendo la aplicación de tecnologías, la transformación digital, la trazabilidad y el fortalecimiento de la capacidad para medir, notificar y verificar las emisiones, detalló.



Asimismo, prestará especial atención a la formación, la articulación de las cadenas de valor, el suministro de información sobre los mercados y el apoyo al acceso a la tecnología y la financiación, especialmente para los pequeños productores, agregó.



La seguridad alimentaria hoy en día no solo consiste en garantizar una producción suficiente, sino también en suministrar alimentos seguros, nutritivos y a precios razonables, así como mantener la estabilidad frente a las perturbaciones provocadas por el clima, los desastres naturales, los mercados y las cadenas de suministro, evaluó.



Con su experiencia en el desarrollo agrícola y la garantía de la seguridad alimentaria, Vietnam desea contribuir con soluciones prácticas y adaptadas a las diversas condiciones de las economías del APEC, compartió.



En el APEC 2027, Vietnam prevé promover la cooperación en innovación y transformación digital de los sistemas agroalimentarios; desarrollar una producción adaptada al cambio climático, que utilice los recursos de manera eficiente y reduzca las emisiones; disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos; elevar la capacidad de gestión de riesgos, los sistemas de alerta temprana y la resiliencia de las cadenas de suministro; así como ampliar la asociación público-privada y fortalecer las capacidades de los pequeños productores, dijo.



Estas orientaciones dan continuidad a la Hoja de Ruta de Seguridad Alimentaria del APEC hacia 2030 y están en consonancia con la Declaración Conjunta de la XI Reunión Ministerial de Seguridad Alimentaria del APEC, celebrada en Hangzhou (China) en agosto de 2026, reiteró.



En la XII Reunión Ministerial de Seguridad Alimentaria del APEC 2027, Vietnam aspira a promover dos resultados: una declaración conjunta de la conferencia y una hoja de ruta o documento de iniciativa sobre sistemas agroalimentarios innovadores y resilientes, informó. Se trata de resultados previstos que dependerán del proceso de consultas y del consenso entre las economías miembros, añadió.



Para materializar estas orientaciones, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente impulsará la conexión entre los mecanismos de cooperación sectorial, reforzará la investigación conjunta, la transferencia de tecnología, la formación de expertos y la asociación público-privada, aseguró.



Al mismo tiempo, apoyará el fortalecimiento de las capacidades de los productores, el desarrollo de una producción sostenible y la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, explicó.



De acuerdo con Nguyen Do Anh Tuan, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen motores fundamentales para mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia en el uso de los recursos y la capacidad de adaptación al cambio climático.



En el marco del APEC 2027, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente aspira a impulsar la cooperación con un enfoque centrado en las necesidades prácticas de los productores y las empresas, sostuvo.



La cooperación se centrará en la biotecnología agrícola, especialmente en la investigación y aplicación de tecnologías para el mejoramiento genético de plantas y ganados con mayor productividad, calidad y capacidad de resistencia, así como en el intercambio de experiencias sobre gestión y evaluación de la bioseguridad, manifestó.



Asimismo, Vietnam desea impulsar la agricultura de precisión y la agricultura inteligente mediante el uso de sensores, datos, inteligencia artificial y tecnologías digitales para gestionar el riego, los fertilizantes, las plagas y enfermedades, y los recursos e insumos de producción, anunció.



El APEC 2027 constituye una oportunidad para mostrar a los socios internacionales la imagen de una agricultura vietnamita en plena transformación hacia un modelo más verde, moderno y responsable, cada vez más integrada en las cadenas de valor regionales, observó.



En el marco del APEC 2027, se espera que los diálogos sobre innovación en la rama arrocera, agricultura regenerativa y cadenas de suministro de madera y caucho generen nuevas oportunidades de conexión, impulsen la cooperación y favorezcan el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles. El objetivo a largo plazo no es solo promocionar los productos, sino también mejorar la competitividad y fortalecer el valor de marca de los productos agrícolas vietnamitas./.

VNA