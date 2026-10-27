Impulsan cooperación agrícola entre Vietnam y Laos: la visión de sus protagonistas

Vientiane (VNA) - Una conferencia de promoción de inversiones agrícolas entre Vietnam y Laos tuvo lugar con la mira puesta en transformar en acciones concretas los planes de cooperación económica, comercial y de inversión, además de profundizar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los dos países.



El evento fue organizado conjuntamente por la Embajada de Vietnam en Vientiane, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, el Comité de Cooperación Laos-Vietnam, el Comité de Promoción y Gestión de Inversiones de Laos y la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos (AVILA).



Celebrada inmediatamente después de la visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Laos, la conferencia tuvo como objetivo materializar los compromisos de cooperación de alto nivel y abrir nuevas oportunidades de colaboración. Al evento asistieron más de 250 delegados, incluidos líderes del poder legislativo, ministerios y organismos, así como funcionarios de 11 provincias laosianas y representantes de empresas destacadas de ambos países.



Alrededor de 208 empresas vietnamitas están invirtiendo en los sectores agrícola, forestal y ganadero en Laos, con un capital registrado de aproximadamente 1,4 mil millones de dólares. Las autoridades de ambos países también están mejorando la infraestructura de transporte y energía, con la meta de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares para el año 2030, al tiempo que intensifican los esfuerzos para atraer más inversiones.



Pham Hai Duong, subdirector general del Grupo del Caucho de Vietnam (VRG), declaró a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane que la ampliación de las inversiones en Laos ha sido una decisión acertada, la cual ha generado beneficios prácticos para ambas partes.



Hai Duong señaló que los proyectos del VRG en Laos han reportado altos ingresos y beneficios a lo largo de dos décadas de cultivo de caucho, lo que demuestra que el terreno es adecuado para los cultivos industriales. Asimismo, destacó que las regiones central y meridional de Laos poseen un gran potencial para el cultivo de caucho, café y el desarrollo de la agricultura de alta tecnología. La empresa tiene como objetivo asegurar entre 120 mil y 150 mil hectáreas para cultivos industriales en Laos para el año 2030, y solicita a las autoridades laosianas, en todos los niveles, que agilicen los trámites para obtener las licencias de inversión con mayor rapidez.



Somsaad Ounsida, presidente del Comité de Administración Provincial de Khammuon, explicó que los inversores vietnamitas en la provincia han destacado por su solidez financiera, tecnología y capacidades de gestión. Khammuon ha atraído más de 20 proyectos vietnamitas, 11 de ellos en los sectores agrícola y forestal, los cuales han impulsado la reestructuración económica, generado empleos y mejorado los ingresos locales.

Somsaad afirmó que Khammuon prioriza la atracción y el apoyo a los inversores vietnamitas, manteniéndose dispuesta a eliminar cualquier obstáculo. Asimismo, invitó a las empresas vietnamitas a seguir explorando oportunidades y expandir sus actividades en la provincia hacia sectores como la agricultura, la energía, la minería y el turismo.



Por su parte, Khamphoui Sibounheuang, vicepresidente del Comité de Administración Provincial de Savannakhet, indicó que la inversión en dicha provincia ha estado por debajo de su potencial, a pesar de contar con más de 651 mil hectáreas de tierras agrícolas y una ubicación estratégica en el Corredor Económico Este-Oeste, que conecta directamente con los puertos marítimos de Vietnam.



Con el fin de prepararse para una nueva oleada de inversiones, la provincia ha adoptado una estrategia quinquenal que divide las tierras agrícolas en tres áreas prioritarias, con 13 proyectos clave abiertos a los inversores; estos se centran principalmente en la producción de materias primas, como el arroz glutinoso “Homsavan”, y en el procesamiento agrícola.



Savannakhet ha destinado un parque industrial en el distrito de Xaybuathong para que los inversores vietnamitas establezcan plantas de procesamiento, mataderos modernos, fábricas de piensos para animales e instalaciones de producción de fertilizantes. La provincia, situada en un corredor económico vinculado a los puertos de Vung Ang y Cua Lo, recibe con agrado a las empresas vietnamitas y está dispuesta a colaborar directamente con ellas para transformar dicho potencial en proyectos concretos, añadió Khamphoui./.

VNA