ASEAN impulsa la interoperabilidad digital para fortalecer integración económica regional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Expertos y representantes empresariales y gubernamentales destacaron la necesidad de reforzar la interoperabilidad de los sistemas y las infraestructuras digitales de los países de la ASEAN para facilitar las transacciones transfronterizas e impulsar la integración económica regional, durante un debate sobre políticas para el desarrollo de la economía digital celebrado hoy en el marco del Foro Económico de Otoño de 2026.



El Acuerdo Marco sobre Economía Digital de la ASEAN (DEFA) sienta las bases de un mercado digital regional. Sin embargo, su eficacia dependerá de la capacidad para conectar los sistemas nacionales, armonizar las regulaciones y facilitar las transacciones transfronterizas de las empresas. Para Vietnam, la interconexión de las infraestructuras digitales públicas constituye una vía práctica para transformar los compromisos de integración en oportunidades de negocio.



Las negociaciones del DEFA comenzaron en septiembre de 2023. El acuerdo busca establecer un marco común para el comercio digital, los flujos de datos, los pagos electrónicos, la protección de los consumidores y la interoperabilidad de los sistemas digitales, incluidos ámbitos como la inteligencia artificial (IA) y la tecnología financiera (fintech).



Según un estudio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), su aplicación integral podría contribuir a elevar el valor de la economía digital regional de aproximadamente un billón de dólares a dos billones de dólares para 2030. Las partes concluyeron las negociaciones a finales de mayo de 2026 y prevén firmar el acuerdo durante la 49.ª Cumbre de la ASEAN, en noviembre de 2026.



En su intervención, John Low, socio sénior y codirector general de la empresa Roland Berger para el Sudeste Asiático, indicó que el DEFA representa un avance en la integración regional, en un contexto en el que los datos, los servicios digitales y las tecnologías avanzadas se han convertido en motores del crecimiento.



Consideró que la gobernanza de datos debe entenderse como una infraestructura económica estratégica, que exige equilibrar la libre circulación de datos con la protección de la privacidad y la ciberseguridad. La ASEAN debería priorizar la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo, en lugar de imponer normas idénticas.



Desde la perspectiva empresarial, Felix Sharief, vicepresidente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de DANA Indonesia, propuso promover las interfaces de programación de aplicaciones abiertas (Open API), los estándares de pagos minoristas y los sistemas de pagos rápidos.



La experiencia de la conexión de pagos mediante códigos QR entre Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur demuestra que diferentes sistemas pueden interoperar si cumplen estándares adecuados.



Ellina Binti Roslan, directora sénior del Centro de la Cuarta Revolución Industrial de Malasia (MYCentre4IR), citó como ejemplo la Ventanilla Única de la ASEAN, que permite a las autoridades aduaneras intercambiar documentos comerciales electrónicos. Instó priorizar la interoperabilidad de los documentos comerciales, los pagos, la identidad digital y el intercambio de datos, así como simplificar los requisitos de cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas.



A su vez, Nguyen Van Thuat, subdirector del Departamento de Economía y Sociedad Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, solicitó conectar las infraestructuras digitales públicas (DPI) de los países de la ASEAN, promover estándares técnicos comunes y el reconocimiento mutuo de la identidad digital, las firmas electrónicas y los servicios de confianza, además de poner en marcha proyectos piloto antes de ampliar su alcance.



Según los participantes, el DEFA debería aprovechar las infraestructuras existentes, en lugar de crear un único sistema digital para toda la región. Su eficacia deberá medirse por su capacidad para reducir los costes de transacción, acortar los plazos de tramitación de documentos y ampliar el acceso de las empresas a los mercados./.

VNA