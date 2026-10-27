Vietnam y China amplían cooperación en inteligencia artificial y economía digital

Beijing (VNA) - Vietnam y China buscan ampliar la cooperación en economía digital, inteligencia artificial (IA), finanzas, manufactura inteligente e infraestructura digital, con el fin de aprovechar el potencial de sus mercados y fortalecer los vínculos empresariales, según se destacó hoy en un seminario de promoción del comercio y la inversión celebrado en Beijing.



El evento fue organizado conjuntamente por la Embajada de Vietnam en China y la Asociación China para el Desarrollo de Industrias en el Exterior (CODA, por sus siglas en inglés). Asistieron el embajador vietnamita, Pham Thanh Binh; el presidente de la CODA, He Zhenwei; representantes de diversos organismos y organizaciones, más de 100 delegados presenciales y cerca de 20 participantes vietnamitas conectados de forma virtual.



En su intervención, Pham Thanh Binh destacó la evolución favorable de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China, que sienta las bases para ampliar los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre ambos países.



Según estadísticas aduaneras de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó unos 256.500 millones de dólares en 2025, un aumento de casi el 25%. En los primeros nueve meses de 2026, superó los 253.000 millones de dólares, lo que refleja el potencial de cooperación entre ambas economías.



Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales del crecimiento. Al mismo tiempo, está reorientando la captación de inversión extranjera directa (IED), pasando de priorizar la cantidad a centrarse en la calidad, la eficiencia, la tecnología y el valor añadido. El país también continúa perfeccionando su marco institucional, eliminando obstáculos legales y promoviendo un entorno de inversión transparente, estable y favorable a las empresas.



El embajador invitó a las empresas chinas a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en los ámbitos de las tecnologías digitales, la IA, los semiconductores, la manufactura inteligente, las nuevas energías, las industrias ecológicas y los parques industriales modernos.



Asimismo, alentó a estrechar los vínculos con las empresas vietnamitas, impulsar la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, y aplicar soluciones tecnológicas a la producción, la logística y el comercio, con el objetivo de desarrollar una cooperación concreta, eficaz y mutuamente beneficiosa.

Por su parte, He Zhenwei destacó los avances de la cooperación económica bilateral y las oportunidades existentes en la economía digital, las energías limpias y la manufactura inteligente.



Propuso establecer un mecanismo de coordinación periódica entre la CODA y la Embajada de Vietnam en China, e invitó a las empresas vietnamitas a participar en la XV Conferencia de Promoción de la Cooperación para la Inversión en el Exterior de China, prevista para el próximo 3 de noviembre en Beijing. La Asociación, afirmó, apoyará la materialización de proyectos concretos de colaboración entre empresas de ambos países.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Zhang Yu'ang, director ejecutivo de la empresa Smart Connectivity Technology, señaló que el seminario ofreció una oportunidad para conectar a las empresas y vincular sus capacidades tecnológicas con necesidades prácticas.



El empresario valoró las perspectivas de cooperación en IA y transporte inteligente y explicó que su compañía trabaja con socios vietnamitas en el desarrollo de infraestructuras de autopistas y la provisión de soluciones tecnológicas para la identificación de vehículos.



Según Zhang Yu'ang, el potencial de crecimiento económico y la dimensión demográfica de Vietnam ofrecen amplias oportunidades de colaboración. Las empresas esperan combinar las fortalezas de ambas partes y aplicar soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país indochino./.

VNA