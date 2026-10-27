Economía

Vietnam y China amplían cooperación en inteligencia artificial y economía digital

Vietnam y China buscan impulsar la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, manufactura inteligente e infraestructura digital para fortalecer sus vínculos económicos.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - Vietnam y China buscan ampliar la cooperación en economía digital, inteligencia artificial (IA), finanzas, manufactura inteligente e infraestructura digital, con el fin de aprovechar el potencial de sus mercados y fortalecer los vínculos empresariales, según se destacó hoy en un seminario de promoción del comercio y la inversión celebrado en Beijing.

El evento fue organizado conjuntamente por la Embajada de Vietnam en China y la Asociación China para el Desarrollo de Industrias en el Exterior (CODA, por sus siglas en inglés). Asistieron el embajador vietnamita, Pham Thanh Binh; el presidente de la CODA, He Zhenwei; representantes de diversos organismos y organizaciones, más de 100 delegados presenciales y cerca de 20 participantes vietnamitas conectados de forma virtual.

En su intervención, Pham Thanh Binh destacó la evolución favorable de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China, que sienta las bases para ampliar los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre ambos países.

Según estadísticas aduaneras de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó unos 256.500 millones de dólares en 2025, un aumento de casi el 25%. En los primeros nueve meses de 2026, superó los 253.000 millones de dólares, lo que refleja el potencial de cooperación entre ambas economías.

Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales del crecimiento. Al mismo tiempo, está reorientando la captación de inversión extranjera directa (IED), pasando de priorizar la cantidad a centrarse en la calidad, la eficiencia, la tecnología y el valor añadido. El país también continúa perfeccionando su marco institucional, eliminando obstáculos legales y promoviendo un entorno de inversión transparente, estable y favorable a las empresas.

El embajador invitó a las empresas chinas a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en los ámbitos de las tecnologías digitales, la IA, los semiconductores, la manufactura inteligente, las nuevas energías, las industrias ecológicas y los parques industriales modernos.

Asimismo, alentó a estrechar los vínculos con las empresas vietnamitas, impulsar la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos, y aplicar soluciones tecnológicas a la producción, la logística y el comercio, con el objetivo de desarrollar una cooperación concreta, eficaz y mutuamente beneficiosa.
Por su parte, He Zhenwei destacó los avances de la cooperación económica bilateral y las oportunidades existentes en la economía digital, las energías limpias y la manufactura inteligente.

Propuso establecer un mecanismo de coordinación periódica entre la CODA y la Embajada de Vietnam en China, e invitó a las empresas vietnamitas a participar en la XV Conferencia de Promoción de la Cooperación para la Inversión en el Exterior de China, prevista para el próximo 3 de noviembre en Beijing. La Asociación, afirmó, apoyará la materialización de proyectos concretos de colaboración entre empresas de ambos países.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Zhang Yu'ang, director ejecutivo de la empresa Smart Connectivity Technology, señaló que el seminario ofreció una oportunidad para conectar a las empresas y vincular sus capacidades tecnológicas con necesidades prácticas.

El empresario valoró las perspectivas de cooperación en IA y transporte inteligente y explicó que su compañía trabaja con socios vietnamitas en el desarrollo de infraestructuras de autopistas y la provisión de soluciones tecnológicas para la identificación de vehículos.

Según Zhang Yu'ang, el potencial de crecimiento económico y la dimensión demográfica de Vietnam ofrecen amplias oportunidades de colaboración. Las empresas esperan combinar las fortalezas de ambas partes y aplicar soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país indochino./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Nghị quyết 57 #NQ 57 #hina #cooperación económica #inversión bilateral #economía digital #inteligencia artificial
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Transformación digital

Noticias relacionadas

Vehículos que transportan mercancías de importación y exportación a través del paso fronterizo de la Estación Ferroviaria Internacional de Dong Dang (Lang Son). (Foto: VNA)

Vietnam y China aceleran el desarrollo de pasos fronterizos inteligentes

Las autoridades de Vietnam y China acordaron estudiar soluciones para agilizar el despacho de mercancías, mejorar las infraestructuras fronterizas y acelerar la implementación del modelo de paso fronterizo inteligente, con el fin de facilitar el comercio y el transporte entre ambos países.

Ver más

Un buque portacontenedores descarga mercancías en el puerto de Quy Nhon. (Foto: VNA)

Medidas para eliminar obstáculos y reducir costos logísticos en Vietnam

En un contexto de reestructuración del comercio mundial, reconfiguración de las cadenas de suministro y creciente competencia, la logística se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad económica nacional, y ya no es un mero servicio de apoyo a la producción y las actividades empresariales.

Durante su visita oficial a Vietnam, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, interviene en el Foro Empresarial Vietnam-Panamá en Hanoi, en la tarde del 7 de octubre de 2026. (Foto: VNA)

Vietnam y Panamá exploran nuevas oportunidades de cooperación en inversión y logística

Gracias a un marco jurídico específico y numerosas ventajas fiscales, migratorias y laborales, las Zonas Francas de Panamá ofrecen oportunidades a las empresas extranjeras, incluidas las vietnamitas, para establecer instalaciones de producción y procesamiento, así como centros de suministro de mercancías destinados a los mercados de América Latina y América del Norte.

Agricultores de An Giang utilizan drones para atender sus campos. (Fuente:VNA)

Vietnam promueve cooperación agrícola verde e innovación en APEC 2027

El APEC 2027 representa una oportunidad para que Vietnam impulse la cooperación regional en agricultura verde, innovación y seguridad alimentaria. A través de iniciativas prácticas, el país aspira a construir sistemas alimentarios sostenibles y altamente resilientes, al tiempo que aumenta el valor añadido y la competitividad de sus productos agrícolas.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Empresas proponen vías para atraer inversiones a Ciudad Ho Chi Minh

Las infraestructuras, las finanzas, la energía, la economía digital y la tecnología son los cuatro nuevos motores de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, según propuestas de líderes empresariales durante el programa CEO 500, celebrado hoy en el marco del Foro Económico de Otoño 2026.