Empresas y universidades cooperan para ampliar aplicaciones de robótica en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La empresa de tecnología AICAP, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, anunció una asociación estratégica con la Alianza para el Desarrollo de la Industria Robótica de China (CDRA), la empresa AIBRAIN y la Universidad de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (HUTECH).

Do Truong Son, presidente de AICAP, señaló que la cooperación busca materializar el plan de desarrollar una plataforma comercial y operativa de robots adaptada al mercado vietnamita, promoviendo la colaboración industrial, la comercialización, la prestación de servicios y la operación de estos equipos.

Las áreas de cooperación incluyen la aplicación de robots de limpieza de suelos y servicios de funcionamiento continuo en hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y zonas industriales; la investigación, la enseñanza y la formación en robótica en universidades e institutos de investigación; así como demostraciones, exposiciones y experiencias interactivas con robots en destinos turísticos y eventos culturales.

El acuerdo también pretende estrechar los vínculos entre empresas y universidades para conectar la investigación y la formación con las necesidades prácticas.

Nguyen Thanh Phuong, vicerrector de HUTECH, consideró que, en lugar de desarrollar un robot capaz de satisfacer todas las necesidades, conviene construir plataformas tecnológicas y estándares comunes de comunicación que permitan integrar distintos componentes y adaptar las soluciones a los requisitos específicos de cada empresa.

Para llevar a la práctica este enfoque, destacó la necesidad de formar profesionales capaces de analizar necesidades reales, diseñar soluciones e integrar sistemas. Aunque las universidades ya forman especialistas en mecatrónica y robótica, resulta necesario reforzar la colaboración empresarial, compartir recursos y experiencias y ofrecer a los estudiantes oportunidades para abordar problemas de aplicación práctica.

La adaptación de las plataformas operativas, las herramientas de apoyo y los servicios técnicos a las condiciones locales se considera un factor clave para integrar eficazmente los robots en los sistemas existentes y garantizar su funcionamiento y rendimiento a largo plazo.

Según las entidades participantes, la Resolución No. 57-NQ/TW, aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político, identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales del desarrollo.

Asimismo, las decisiones No. 1131/QD-TTg y 21/2026/QD-TTg incluyen la robótica y la automatización en la lista de tecnologías y productos tecnológicos estratégicos prioritarios para la investigación y el desarrollo.

El mercado vietnamita de robots industriales alcanzó aproximadamente 112 millones de dólares en 2025 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesto del 12,88% durante el período 2026-2031.

Sin embargo, la densidad de robots industriales se sitúa entre 23 y 58 unidades por cada 10.000 trabajadores del sector manufacturero, por debajo de Tailandia (84) y Malasia (101), lo que evidencia un amplio margen para expandir su aplicación.

El mercado de fábricas inteligentes de Vietnam superó los 926 millones de dólares en 2025 y podría alcanzar los 2,14 mil millones de dólares en 2034. Ante la creciente demanda de digitalización de la producción, las oportunidades no se limitan a la comercialización de equipos robóticos, sino que abarcan también la integración de sistemas, el desarrollo de software, la conexión de datos, la formación de personal, el mantenimiento y la optimización operativa./.