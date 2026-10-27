Vietnam busca atraer inversiones de alta tecnología

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Vietnam necesita atraer inversiones de alta tecnología que generen valor añadido, mediante infraestructuras integradas, mecanismos flexibles de experimentación y ecosistemas capaces de impulsar el desarrollo empresarial, coincidieron expertos en el Foro Económico de Otoño 2026.



En el programa CEO 500, celebrado el 26 de octubre bajo el lema “Convergencia de la inversión extranjera directa (IED), la tecnología y los flujos financieros globales”, Bill Giannikos, director del Centro de Servicios Globales y del Centro de Datos de Aurecon Vietnam, señaló que el país indochino tiene grandes oportunidades en la transformación digital mundial, en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales están redefiniendo la actividad económica. Para aprovecharlas, las infraestructuras deben planificarse de forma integrada, en lugar de desarrollar cada proyecto por separado.



Según Giannikos, el desarrollo de centros de datos exige una planificación coordinada del suelo, el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y los servicios auxiliares, así como información clara sobre la capacidad y los plazos de conexión.



Líderes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y los delegados que del evento CEO 500. (Foto: VNA)

A partir de la experiencia del estado australiano de Victoria, propuso estudiar la creación de zonas especializadas en infraestructuras digitales, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh.



También destacó la necesidad de conectar la capacidad informática con universidades, empresas y recursos humanos para aplicar la IA en la producción, la logística, la salud, la educación y los servicios públicos. La eficiencia de las inversiones debe medirse no solo por la capacidad de los centros de datos, sino también por la capacidad de aplicación tecnológica y el valor generado para la economía.



Por su parte, Nguyen The Duy, vicepresidente del consejo de administración y subdirector general del grupo Becamex, afirmó que la ampliación del espacio de desarrollo tras la reorganización territorial ofrece oportunidades para establecer centros industriales de alta tecnología y zonas urbanas modernas.



Según el directivo, los inversores extranjeros buscan, además de terrenos y fábricas, infraestructuras de conexión, acceso a tecnología, recursos humanos cualificados y servicios de apoyo. Becamex desarrolla parques industriales inteligentes, ecológicos y sostenibles, vinculados con la investigación, la transferencia tecnológica, la automatización y la formación, y promueve la cooperación con socios internacionales, entre ellos A*STAR de Singapur.



El grupo también prevé desarrollar la Zona Urbana de Ciencia y Tecnología del Norte de Ciudad Ho Chi Minh como un ecosistema integrado de industria de alta tecnología, investigación y desarrollo, innovación, formación y servicios urbanos, conectado mediante autopistas, ferrocarriles, metro y redes logísticas regionales. Becamex propuso establecer mecanismos innovadores para atraer proyectos de inversión extranjera directa (IED) de alto valor añadido.



Los participantes también señalaron que muchas tecnologías ya pueden aplicarse en la producción y la vida cotidiana, pero su comercialización sigue dependiendo de los espacios de prueba, las normas técnicas y los mecanismos de gestión de riesgos.



Jesse Choi, director general del grupo Sunwah para la ASEAN, propuso que Ciudad Ho Chi Minh facilite pruebas tecnológicas en entornos reales, mediante espacios piloto, normas técnicas y mecanismos de evaluación de riesgos. Como ejemplo, indicó que la aplicación de la IA para optimizar el tratamiento de aguas residuales podría reducir entre un 20% y un 25% los costes operativos. Los drones y los vehículos eléctricos autónomos también podrían utilizarse en logística y servicios urbanos.



Los mecanismos de experimentación controlada permitirían a las empresas verificar la eficacia de las soluciones y a las autoridades evaluar su seguridad y viabilidad antes de extenderlas a gran escala, acortando así la distancia entre la investigación y la comercialización.



Por otro lado, San Eng, presidente de WorkOptional.ai, de Singapur, señaló que el desarrollo de la IA está generando demanda de servicios para agentes inteligentes capaces de realizar tareas en nombre de las personas. Estos requieren sistemas de comunicación, transacciones, pagos, identificación, autenticación y gestión de riesgos, que podrían convertirse en componentes esenciales de la economía digital.



San Eng consideró que Vietnam tiene ventajas para adoptar tecnologías internacionales, desarrollar plataformas digitales nacionales y aprovechar recursos humanos adaptables. Propuso desarrollar infraestructuras para la economía de los agentes de IA y reforzar los vínculos entre el Centro Financiero Internacional de Ciudad Ho Chi Minh y los inversores y empresas tecnológicas. WorkOptional.ai también planteó celebrar reuniones con socios vietnamitas antes del primer trimestre de 2027 para explorar oportunidades de cooperación./.