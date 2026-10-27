Prensa polaca destaca el nuevo nivel de cooperación con Vietnam

Varsovia (VNA) - Medios de comunicación polacos publicaron diversos artículos destacando la decisión de Vietnam y Polonia de elevar sus relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, durante las conversaciones celebradas en Hanoi entre los primeros ministros Le Minh Hung y Donald Tusk.



La agencia nacional de noticias PAP, la radio nacional Polskie Radio y los sitios web de noticias notesfrompoland.com y poland-24.com destacaron que la firma de la Declaración Conjunta y del Plan de Acción quinquenal (2026-2030), junto con varios acuerdos firmados en numerosos sectores, establece un marco político sólido para impulsar la cooperación integral entre los dos países.



Según los medios, los primeros ministros de Vietnam y Polonia aprobaron una declaración conjunta y un plan de acción plurianual para orientar la integración económica, política y técnica.



Polonia actuará como puente de conexión para facilitar la entrada de productos vietnamitas en los mercados de Europa Central y Oriental, mientras que la nación indochina servirá de plataforma para que las empresas polacas y de la Unión Europea (UE) accedan al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La cooperación económica es una de las principales prioridades de esta asociación. Ambos naciones se han fijado el objetivo de alcanzar un comercio bilateral de seis mil millones de dólares en 2030.



Donald Tusk subrayó que Polonia prioriza la mejora del actual déficit comercial, al tiempo que aprovecha de manera efectiva el Acuerdo EVFTA para reducir las barreras no arancelarias, como los controles sanitarios y fitosanitarios, lo que ayuda a facilitar el acceso al mercado vietnamita de productos agrícolas y alimentarios polacos, especialmente lácteos, así como de rubros farmacéuticos y tecnologías verdes.



El primer ministro polaco señaló varios sectores en los que las empresas de su país tienen potencial para ampliar su presencia en Vietnam. La defensa se perfila como un nuevo pilar de la asociación, junto con la cooperación en materia de seguridad, incluida la lucha contra la ciberdelincuencia.



Además, afirmó que Polonia acoge con satisfacción el interés de Vietnam por su industria de defensa y confirmó que ambas partes mantienen negociaciones al respecto.



En la ocasión, los dos líderes reafirmaron la importancia de la libertad de navegación y aviación y la resolución de disputas en el Mar del Este por medios pacíficos, sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



La visita del primer ministro polaco a Vietnam logró avances concretos, reflejados en la firma de acuerdos de cooperación en educación, investigación científica y turismo.



Como resultado, la aerolínea nacional polaca LOT prevé poner en marcha una ruta directa entre las capitales de ambos países en el primer trimestre de 2027, lo que dará un importante impulso a los intercambios entre los pueblos, el turismo y la cooperación económica.



La página web poland-24.com evaluó que la visita generó resultados prácticos, dando continuidad a las conversaciones previas sobre el fortalecimiento de los vínculos entre Polonia y Vietnam, un socio económico cada vez más importante en el Sudeste Asiático.



Los acuerdos rubricados no establecen una alianza militar ni generan automáticamente nuevos contratos de inversión, sino que proporcionan un marco político para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



Según Polskie Radio y PAP, el establecimiento de una Asociación Estratégica con Polonia, la segunda mayor economía de Europa Central y Oriental, no solo reafirma el papel de Vietnam como puerta de entrada a la ASEAN, sino que también aporta un impulso estratégico para que ambos países materialicen sus objetivos de desarrollo durante la próxima década./.

VNA