EFTA prevé ampliar comercio e inversión con Vietnam

Hanoi (VNA) - La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, espera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Vietnam amplíe el acceso a los mercados, reduzca los costos comerciales y establezca un marco más estable y transparente para las actividades empresariales y las inversiones, según el medio británico Trade Finance Global.



En materia de acceso a los mercados, los cuatro países esperan que el acuerdo elimine progresivamente los aranceles para casi la totalidad de sus exportaciones actuales a Vietnam, ya sea desde su entrada en vigor o en un plazo máximo de 16 años.



Asdís Ólafsdóttir, jefa de Información y Comunicación de la Secretaría General de la EFTA, señaló que el pacto abrirá nuevas oportunidades en sectores como los productos acuáticos, la maquinaria, la relojería y el chocolate.



Según el Gobierno de Noruega, alrededor del 50% de las exportaciones noruegas a Vietnam podrán ingresar libres de aranceles, porcentaje que se prevé supere el 98% en un plazo de siete años. A su vez, las exportaciones vietnamitas al bloque también se beneficiarán de reducciones o exenciones arancelarias.



Los representantes de la EFTA destacaron que la reducción de los costos comerciales, la simplificación de los procedimientos aduaneros y una mayor transparencia favorecerán especialmente a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para las economías de los países miembros.



El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios, las inversiones, la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible y otros ámbitos, y establece un marco más predecible para las operaciones comerciales y de inversión.



El comercio entre Vietnam y la EFTA se ha quintuplicado en comparación con hace una década. Las exportaciones del bloque a Vietnam, especialmente de maquinaria eléctrica y pescado, han registrado aumentos significativos. Con este acuerdo, Vietnam se convierte en el sexto país miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en suscribir un TLC con la EFTA.



El pacto se enmarca en los esfuerzos de Vietnam por diversificar sus socios comerciales y sus cadenas de suministro ante las tensiones y la incertidumbre del comercio mundial. Paralelamente, la Unión Europea elevó sus relaciones con Vietnam al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, con el objetivo, entre otros, de reforzar el acceso a los minerales críticos del país asiático./.

VNA