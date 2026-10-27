Política

Presidente del Parlamento recibe al titular de Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió con una delegación de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam para fortalecer los vínculos bilaterales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe al presidente de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Lee Shin Jae. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe al presidente de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, Lee Shin Jae. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy a una delegación de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, encabezada por su presidente, Lee Shin Jae, de visita en el país.

El titular del Legislativo agradeció el apoyo de las organizaciones, empresas y amigos surcoreanos a Vietnam y destacó el papel de la diplomacia popular en el fortalecimiento del entendimiento mutuo y la consolidación de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Recordó la cálida acogida que recibió la delegación vietnamita durante su reciente visita oficial a Corea del Sur, así como el encuentro con “Amigos de Corea”, celebrado en Seúl en septiembre de 2026, en el que participaron científicos, empresarios y otras personalidades comprometidas con las relaciones bilaterales.

El presidente parlamentario afirmó que Corea del Sur es uno de los principales socios de Vietnam en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, turismo y educación. En los primeros nueve meses de 2026, la inversión surcoreana registrada acumulada en Vietnam superó los 100 mil millones de dólares, mientras que el comercio bilateral se situó entre 80 mil y 90 mil millones de dólares anuales. En el mismo período, Vietnam recibió más de tres millones de turistas surcoreanos.

También valoró las actividades de la Asociación de Amistad Corea del Sur-Vietnam, entre ellas los intercambios culturales, la ayuda a los vietnamitas afectados por desastres naturales, la construcción de escuelas, las becas y el apoyo a la comunidad vietnamita residente en Corea del Sur.

Por su parte, Lee Shin Jae destacó que la amistad bilateral se sustenta tanto en la cooperación entre los Gobiernos y parlamentos como en los intercambios y las experiencias compartidas entre ambos pueblos. Expresó su voluntad de estrechar la coordinación con la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam para ampliar los intercambios populares, organizar foros empresariales y comerciales e impulsar la cooperación en inteligencia artificial, investigación científica y transferencia de tecnología.

El presidente del Parlamento respaldó estas propuestas y abogó por intensificar los contactos de alto nivel y la cooperación económica, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, semiconductores e inteligencia artificial. Asimismo, pidió reforzar los vínculos empresariales, facilitar la expansión de las inversiones surcoreanas en Vietnam y favorecer una mayor participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro y redes de producción de Corea del Sur.

También instó a ampliar los intercambios entre los pueblos y facilitar los viajes turísticos en ambas direcciones. Expresó su deseo de que la asociación continúe apoyando a los vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Corea del Sur, mientras Vietnam seguirá creando condiciones favorables para que los ciudadanos y la comunidad empresarial surcoreanos residan, estudien y desarrollen sus actividades en el país.

En el ámbito parlamentario, afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam mantendrá una estrecha cooperación con su homóloga surcoreana e intensificará el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión para mejorar la eficacia de ambas instituciones./.

VNA
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