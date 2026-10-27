Máximo dirigente se reúne con mujeres conductoras de camiones de Truong Son

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las integrantes de la Unidad de mujeres conductoras de camiones de Truong Son, con motivo del 58º aniversario de la fundación de la unidad.



El 18 de diciembre de 1968 se estableció el pelotón femenino de conductoras, precursor de la Unidad. Sus integrantes fueron seleccionadas entre las jóvenes voluntarias y las fuerzas militares, quienes recibieron una formación intensiva para cumplir misiones de transporte en apoyo a las operaciones de combate.



A pesar de las difíciles rutas montañosas, bajo los bombardeos y el intenso fuego enemigo, las conductoras transportaron suministros al frente y evacuaron a los soldados heridos hacia centros médicos, contribuyendo a mantener la capacidad de combate y a salvar la vida de sus compañeros.



En el encuentro, el secretario general y presidente To Lam expresó su agradecimiento a las antiguas combatientes y afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre recuerdan las contribuciones de quienes han servido a la Patria.



Subrayó la necesidad de garantizar que estas mujeres disfruten de una vida tranquila, reciban atención médica oportuna y cuenten con apoyo cuando afronten dificultades.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)





Tras reconocer la atención prestada por el Ministerio de Defensa, el mandatario pidió revisar los resultados de las tareas encomendadas y continuar resolviendo los problemas pendientes. Asimismo, encargó a esa cartera que, en coordinación con las autoridades locales y la Oficina de Enlace, examine la situación de cada integrante, el cumplimiento de los regímenes y políticas aplicables y sus necesidades de asistencia.



Durante 2026 deberá completarse la revisión y garantizarse la aplicación íntegra de los regímenes y políticas para todas las personas que reúnan los requisitos. En los casos en que falte documentación, los organismos competentes deberán orientar a las interesadas y coordinar las verificaciones necesarias. Las cuestiones que excedan sus atribuciones deberán comunicarse y proponerse para su resolución sin demora.



El secretario general y presidente también pidió al Ministerio de Defensa que instruya a los centros médicos militares para que coordinen con los servicios sanitarios locales el seguimiento de la salud de las integrantes, la prestación de consultas y tratamientos, así como los servicios de rehabilitación y recuperación adecuados.



La atención deberá mantenerse de forma regular y responder oportunamente a los cambios en el estado de salud y las circunstancias personales de cada una, señaló.



Los comités del Partido y las autoridades locales deberán conocer de cerca los casos que afronten dificultades de vivienda y de subsistencia, con el fin de proporcionar asistencia conforme a las políticas vigentes y movilizar los recursos adecuados. El Frente de la Patria de Vietnam, la Asociación de Veteranos, la Unión de Mujeres y otros organismos y entidades deberán seguir coordinándose con la Oficina de Enlace para visitar y ayudar a las antiguas conductoras, especialmente a quienes estén enfermas o atraviesen situaciones difíciles.



Tras expresar su agradecimiento a las familias, los organismos y las unidades que han cuidado y ayudado a estas mujeres durante años, el secretario general y presidente To Lam subrayó que atender a las personas que han contribuido a la causa revolucionaria constituye tanto una tradición moral como una responsabilidad política del Partido y del Estado./.