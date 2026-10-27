Expulsan del Partido al ex subdirector del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) - La Secretaría del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) decidió hoy expulsar del Partido a Su Ngoc Anh, exmiembro del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, ex subsecretario de su Comité del Partido y ex subdirector del Departamento de Planificación e Inversión de esta urbe, por graves violaciones de la normativa partidista y de las leyes del Estado.



Tras examinar la propuesta de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del PCV relativa a las medidas disciplinarias contra militantes que han cometido infracciones, la Secretaría concluyó que Su Ngoc Anh había incurrido en un deterioro de su ideología política, ética y estilo de vida.



Asimismo, determinó que había infringido las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, así como las normas sobre las conductas prohibidas a los militantes del Partido y la responsabilidad de dar ejemplo.



Según la Secretaría, las infracciones causaron consecuencias muy graves, provocaron una fuerte indignación en la opinión pública y afectaron negativamente la reputación de las organizaciones del Partido, las localidades y los organismos y entidades donde desempeñaban sus funciones. En base con el contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, y de conformidad con las normas del Partido sobre la disciplina de los militantes, el Secretariado decidió expulsar del Partido a ese funcionario.



El Secretariado solicitó a los organismos competentes que apliquen oportunamente las sanciones administrativas, de manera sincronizada con las medidas disciplinarias del Partido./.

VNA