Sociedad

Jóvenes vietnamitas en ultramar contribuyen a fortalecer una comunidad más unida

El primer Festival de la Gran Unidad Nacional de Vietnam en Europa, previsto para los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Praga, pondrá de manifiesto la solidaridad y permitirá hacer balance de una década de esfuerzos para construir una comunidad vietnamita cohesionada en todo el continente.

Hoang Dinh Thang, presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa y miembro del Presidium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam. (Fuente: VNA)
Hoang Dinh Thang, presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa y miembro del Presidium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam. (Fuente: VNA)

Praga (VNA) - El primer Festival de la Gran Unidad Nacional de Vietnam en Europa, previsto para los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Praga, pondrá de manifiesto la solidaridad y permitirá hacer balance de una década de esfuerzos para construir una comunidad vietnamita cohesionada en todo el continente.

Hoang Dinh Thang, presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa y miembro del Presidium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, declaró a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Praga que el evento coincide con el décimo aniversario de la Unión y la celebración de su tercer Congreso.

La actividad también busca difundir los valores culturales vietnamitas, el orgullo nacional y el apego a la patria entre las distintas generaciones de vietnamitas residentes en el extranjero.

Dinh Thang expresó su deseo de que se convierta en una auténtica fiesta de la solidaridad, en la que los vietnamitas, dondequiera que se encuentren, se sientan vinculados a sus raíces y al gran bloque de unidad nacional.

Durante la última década, el mayor logro de la Unión ha sido, según Dinh Thang, la creación de una red de asociaciones vietnamitas en toda Europa, que constituye un hogar común para la comunidad.

Fundada en Praga en 2016, la Unión conecta actualmente a 23 países y ha organizado actividades culturales, deportivas, de concesión de becas, caridad y orientación hacia la patria. Los grupos juveniles, estudiantiles, femeninos, empresariales y culturales han enriquecido la vida comunitaria y fortalecido los vínculos entre generaciones.

Para mantener la cohesión de la comunidad, preservar la identidad cultural y promover el papel de los jóvenes vietnamitas en Europa, Thang señaló que las asociaciones necesitan renovar sus modelos de funcionamiento, prestar mayor atención a las bases y responder de forma más práctica a las necesidades de sus miembros, especialmente de los jóvenes.

Consideró que la lengua vietnamita, la cultura y las tradiciones familiares constituyen los pilares para preservar la identidad entre generaciones, e instó a ampliar los espacios culturales, deportivos y de intercambio destinados a jóvenes, estudiantes y profesionales. La clave, afirmó, es que las nuevas generaciones no solo participen, sino que también asuman un papel de liderazgo.

La juventud constituye el puente entre la tradición y la modernidad, así como entre la patria vietnamita y las sociedades europeas. Mantener a los jóvenes vinculados a sus raíces significa también garantizar la vitalidad y el futuro a largo plazo de la comunidad, afirmó.

De cara al próximo mandato, expresó su expectativa de que la Unión consolide su estructura organizativa, amplíe su red y mejore la gestión de sus actividades, al tiempo que desempeñe el papel de puente de confianza entre las asociaciones vietnamitas, las comunidades en Europa y Vietnam.

Dinh Thang señaló que la comunidad vietnamita en Europa dispone de importantes recursos aún sin aprovechar, entre ellos conocimientos, experiencia en gestión, capacidades científico-tecnológicas, recursos económicos y redes de contactos internacionales. Si se aprovechan de manera eficaz, estos activos podrían contribuir más directamente al desarrollo de Vietnam, mientras que la comunidad seguiría desempeñando su papel de puente de amistad entre la naci'on indochina y los países europeos./.

VNA
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