Hanoi moviliza más ayuda financiera destinada a las personas desfavorecidas

Hanoi (VNA) - Hanoi, capital de Vietnam, ha movilizado desde 2025 más de 9,36 millones de dólares para ayudar a las personas desfavorecidas y contribuir a la aplicación de las políticas de protección social.



La noche del 26 de octubre, el Comité Popular de Hanoi, en coordinación con el Comité municipal del Frente de la Patria de Vietnam, organizó el programa “Por las personas desfavorecidas y la protección social 2026”, con el objetivo de reconocer las importantes contribuciones de organizaciones y empresas a las actividades de bienestar social en la capital.



Esta iniciativa forma parte del movimiento de emulación “Por los pobres: no dejar a nadie atrás”, impulsado por el Primer Ministro.



En la ceremonia, Bui Huyen Mai, presidenta del Comité municipal del Frente de la Patria de Vietnam, destacó que Hanoi presta especial atención a las políticas de protección social. Gracias a la participación de todo el sistema político y de la comunidad, la capital ya no tiene hogares pobres según el umbral nacional de pobreza multidimensional.



Desde 2025, el Fondo “Por los pobres” de la ciudad ha recaudado más de 4,49 millones de dólares, mientras que los fondos correspondientes a nivel local han movilizado más de 4,87 millones de dólares. Estos recursos han permitido financiar la construcción y reparación de 1.325 viviendas, proporcionar medios de subsistencia y transporte, apoyar la atención médica y la educación, así como distribuir miles de regalos a familias en situación de dificultad con motivo de las festividades y del Año Nuevo Lunar.



En el marco del programa “Por las personas desfavorecidas y la protección social 2026”, hasta las 17:00 del 26 de octubre, el comité organizador había recibido alrededor de 2,86 millones de dólares en contribuciones adicionales.



En esta ocasión, varias colectividades, empresas y organizaciones recibieron certificados de mérito por sus contribuciones al Fondo “Por los mares y las islas de Vietnam”, a las labores de socorro a las víctimas de los desastres naturales ocurridos en 2025 y a las actividades de protección social. Asimismo, se concedieron ayudas destinadas al desarrollo de medios de subsistencia a 30 comunas y barrios./.

VNA