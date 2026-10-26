Juzgan a 188 acusados por estafa financiera de 59 millones de dólares en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi inició hoy el juicio en primera instancia contra 188 acusados, entre ellos Pho Duc Nam, conocido como Mr Pips, por estafa, blanqueo de capitales, receptación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal. El caso dejó más de 900 víctimas y pérdidas cercanas a los 1.560 billones de dongs (unos 59 millones de dólares).



Según la acusación de la Fiscalía Popular de Hanoi, en 2017 Pho Duc Nam (Mr Pips) se asoció con Isik Uran, ciudadano turco de 42 años, para crear 36 sitios web vinculados a las aplicaciones MT4 y MT5, utilizadas habitualmente para operar en los mercados financieros internacionales.



Las plataformas imitaban los nombres de bolsas extranjeras, pero no conectaban las operaciones con los mercados reales. Los clientes apostaban, en la práctica, contra los administradores de las plataformas, que se quedaban con el dinero cuando perdían.



Duc Nam dirigió la creación de empresas ficticias, la apertura de 66 cuentas bancarias y de pago y el establecimiento de oficinas en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y la antigua provincia de Binh Duong. Los empleados captaban clientes, los convencían para abrir cuentas y depositar dinero y gestionaban distintas etapas de la operación fraudulenta.



La Fiscalía atribuye a Duc Nam el papel de cabecilla y lo responsabiliza de 919 casos. Su colaborador Le Khac Ngo habría gestionado 20 oficinas y participado en 287 casos, con pérdidas de más de 13 millones de dólares.



De los 188 acusados, 177 afrontan cargos de estafa. Duc Nam, Khac Ngo y Nguyen Thanh Phong están acusados de estafa y blanqueo de capitales; Nguyen Thi Thuy, de blanqueo y evasión fiscal. Otros acusados afrontan cargos relacionados con el blanqueo o la recepción de bienes de origen delictivo.



De acuerdo con la investigación, Duc Nam utilizó más de 21,7 millones de dólares procedentes de actividades delictivas para adquirir 32 propiedades por valor de 14,6 millones de dólares, comprar oro por 5,5 millones de dólares y adquirir divisas por otros 1,6 millones de dólares.



Khac Ngo, por su parte, habría empleado cerca de 774 mil dólares para comprar cuatro propiedades y 143 lingotes de oro, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y acumular activos.



La Fiscalía también acusa a Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam y Tran Thi Thanh Tam de continuar prestando servicios de atención al cliente para las plataformas, pese a conocer que estaban siendo investigadas. Según la acusación, colaboraron en la falsificación de datos e historiales de transacciones de monederos electrónicos para obstaculizar las pesquisas sobre el flujo del dinero.



Entre el 15 de junio de 2020 y el 23 de septiembre de 2022, 232 víctimas transfirieron cerca de 12,3 millones de dólares a dichos monederos, según los resultados de la investigación.



Se prevé que el juicio dure 15 días./.

VNA