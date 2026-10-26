Vietnam gana el título por equipos y 102 medallas en Battle of the Chefs 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La delegación vietnamita conquistó el título general por equipos y 102 medallas, incluidas 28 de oro, 36 de plata y 38 de bronce, en el concurso internacional Battle of the Chefs 2026, celebrado del 21 al 24 de octubre en Penang, Malasia.



La Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh recibió a los participantes en el aeropuerto de Tan Son Nhat la tarde del 25 de octubre, tras los destacados resultados obtenidos en la competición.



La delegación, integrada por más de 50 chefs y entrenadores de las asociaciones de Chefs Profesionales de Saigon, de Chefs de Vietnam y de Pastelería de Vietnam, también obtuvo el trofeo The Best Young Chefs y varios premios en las categorías de equipos, panadería, chocolate, decoración de pasteles y tallado de frutas y verduras.



En las pruebas por equipos, Nguyen Tran Bao An, Nguyen Xuan Phu, Nguyen Le Quoc Huy, Nguyen Hoang Luu y Nguyen Hoang Phi Hung ganaron el trofeo Team 5 Otto Chef, mientras que Nguyen Tran Bao An, Nguyen Minh Nhi, Nguyen Thien Lam y Nguyen Le Quoc Huy se impusieron en Team 4.



En las categorías individuales, Nguyen Minh Nhi obtuvo el premio al mejor pan vietnamita; Do Minh Hirp, al mejor pan de exhibición, y Nguyen Thien Lam, al mejor bombón de chocolate. Cao Thi Hoa ganó el trofeo Kem Merry Lady. En tallado, Nguyen Duc Quyen fue distinguido como el mejor profesional y Phan Thi Yen Vi ganó en la categoría de jóvenes chefs.



Según Tran Thi Hien Minh, vicepresidenta de la Asociación de Chefs Profesionales de Saigon y de la Asociación de Pastelería de Vietnam, estos concursos exigen precisión, paciencia y capacidad para controlar cada etapa de elaboración. La dirigente animó a los participantes a seguir aprendiendo, experimentando y compartiendo conocimientos para contribuir al desarrollo del sector gastronómico vietnamita.



Por su parte, Nguyen Thi Khanh, presidenta de la Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que los resultados reflejan el esfuerzo, la unidad y la pasión profesional de los profesionales vietnamitas del arte culinario.



También subrayó la importancia de trasladar la experiencia adquirida en las competiciones a la calidad de los platos y los servicios cotidianos, con el fin de promover la gastronomía vietnamita entre los visitantes internacionales.



Organizado por la Asociación de Chefs de Penang, Battle of the Chefs celebró su vigésima edición con más de 2.000 participantes, más de 100 jueces acreditados y más de 90 categorías para chefs jóvenes y profesionales. Reconocido por la Asociación Mundial de Chefs (Worldchefs), el certamen constituye una plataforma internacional para intercambiar experiencias, perfeccionar técnicas y elevar el nivel de la gastronomía./.

VNA