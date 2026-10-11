Ciudad Ho Chi Minh impulsa la profesionalización del turismo MICE

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Poco después de la entrada en vigor de la Resolución No. 62/2025/NQ-HDND del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, que establece ayudas para atraer grupos de viajeros de negocios que participan en reuniones, conferencias, exposiciones, eventos e incentivos, la ciudad recibió a cerca de 900 integrantes de una compañía de seguros de Indonesia. Durante su estancia, los visitantes recorrieron sitios históricos y culturales, realizaron compras, degustaron la gastronomía local y disfrutaron de espectáculos artísticos callejeros.

Renny Mirna Jostein, responsable del programa de visitas, señaló que la mayoría de los integrantes viajaban por primera vez a Ciudad Ho Chi Minh y valoraron su dinamismo urbano, la amabilidad de sus habitantes y la variedad de experiencias turísticas. Añadió que en los próximos años seguirán eligiendo Vietnam como destino, con preferencia por otras regiones para descubrir nuevas facetas de la cultura local.

Tran Xuan Hung, director general de Viking Travel JSC, empresa organizadora del grupo, afirmó que los sucesivos premios internacionales obtenidos por la ciudad en este segmento han creado una base favorable para promocionar productos y atraer visitantes. Destacó que las ayudas financieras municipales incentivan a las empresas a diseñar ofertas especializadas y captar turistas con un elevado nivel de gasto.

Gracias a la diversidad de su economía, sus servicios y sus recursos turísticos, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con ventajas para profesionalizar este segmento y competir con otros destinos de la región. Desde 2022, la ciudad ha recibido y coordinado ayudas para más de 200 grupos nacionales e internacionales, procedentes de países como Estados Unidos, Sudáfrica, China e India. Los ingresos generados por esta actividad durante el período representaron entre el 10% y el 12% de la facturación total del sector turístico municipal.

Según la Resolución No. 62/2025/NQ-HDND, los grupos beneficiarios deben contar con al menos 100 participantes, alojarse un mínimo de tres noches en la ciudad y, además de asistir a reuniones, conferencias o exposiciones, incluir al menos dos días de visitas turísticas. Cada grupo recibe una ayuda de 51 millones de dongs para cubrir entradas a lugares de interés, alquiler de salas, espectáculos de bienvenida y obsequios conmemorativos. La adopción de este mecanismo específico constituye una medida oportuna y estratégica para impulsar el sector.

De aquí a 2030, la estrategia municipal priorizará mercados con un elevado nivel de gasto, como Asia Nororiental, el Sudeste Asiático y Europa. Las autoridades turísticas colaboran con las empresas para diseñar paquetes integrales que combinen reuniones, alojamiento, experiencias culturales y gastronómicas y entretenimiento.

También promueven servicios especializados que integran alojamiento, reuniones, visitas y compras, junto con la transformación digital y la estandarización de los procedimientos de atención, para reforzar la competitividad internacional.

En la nueva etapa de desarrollo posterior a la fusión administrativa, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, afirmó que esta actividad se integrará en la estrategia general de desarrollo económico y de servicios, así como de fortalecimiento de la competitividad internacional.

La ciudad aspira a atraer congresos, exposiciones y eventos vinculados a sectores prioritarios y con ventajas propias, pasando de la promoción del destino a una competencia proactiva por captar y acoger eventos de alto valor, expresó./.