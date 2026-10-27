Vietnam aprueba composición del Comité Directivo para recuperación de restos de mártires

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó la composición del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, mediante la Decisión No. 2047/QD-TTg, firmada el 26 de octubre de 2026, que sustituye a otra emitida en junio pasado.



Según la decisión, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra preside el comité, mientras que el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Van Gau, y la viceministra del Interior, Nguyen Thi Ha, ocupan los cargos de vicepresidentes.



Entre sus miembros figuran Nguyen Van Chien, vicepresidente de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; el coronel general Le Quoc Hung, viceministro de Seguridad Pública; Tran Quoc Phuong, viceministro de Finanzas; Le Thi Thu Hang, viceministra de Relaciones Exteriores; Le Xuan Dinh, viceministro de Ciencia y Tecnología; Nguyen Huy Dung, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, y Vu Manh Ha, viceministro de Salud.



También forman parte del comité representantes del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam (EPV), del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, del Comité Central de la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam, de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, de la Televisión de Vietnam, de la Voz de Vietnam, del Departamento General de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa, del Departamento de Política Social del Departamento General de Política del EPV, y del Departamento de Personas con Méritos del Ministerio del Interior.



La decisión entró en vigor el 26 de octubre y sustituye a la Decisión No. 1054/QD-TTg, del 12 de junio./.

VNA