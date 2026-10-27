Economía

Vietnam y China fortalecen cooperación económica y de inversiones

Vietnam y China buscan ampliar la cooperación financiera y atraer inversiones de alta calidad en semiconductores, inteligencia artificial, energías limpias e infraestructura.

La viceministra de Finanzas de Vietnam, Nguyen Thi Bich Ngoc, recibe al subjefe de la Oficina de Investigación del Consejo de Estado de China, Fan Bi. (Foto: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/)
La viceministra de Finanzas de Vietnam, Nguyen Thi Bich Ngoc, recibe al subjefe de la Oficina de Investigación del Consejo de Estado de China, Fan Bi. (Foto: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/)

Hanoi (VNA) – La viceministra de Finanzas de Vietnam, Nguyen Thi Bich Ngoc, recibió esta tarde a una delegación de la Oficina de Investigación del Consejo de Estado de China, encabezada por su subjefe, Fan Bi, para intercambiar opiniones sobre la cooperación económica, financiera y en inversiones, así como las políticas vietnamitas de atracción de capital extranjero.

Nguyen Thi Bich Ngoc destacó la evolución positiva de la cooperación bilateral en materia de inversiones, impulsada también por la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril de 2026, que dio un nuevo impulso a los vínculos económicos.

China figura entre los países con mayor número de nuevos proyectos de inversión en Vietnam, lo que refleja el atractivo del mercado vietnamita y el interés de las empresas chinas por las oportunidades de negocio en el país.

La viceministra señaló que Vietnam cuenta con un sistema integral de incentivos y medidas de apoyo a la inversión, que incluye ventajas fiscales, políticas sobre el uso del suelo y la amortización de activos, así como ayudas al desarrollo de infraestructuras, recursos humanos, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Asimismo, el Ministerio de Finanzas ha elaborado el proyecto de Ley de Inversiones (enmendada), presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación en el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, en octubre de 2026. La propuesta contempla mecanismos e incentivos especiales para atraer inversión extranjera directa de alta calidad, especialmente en semiconductores, inteligencia artificial, centros de innovación y centros de datos.

Vietnam alienta a las empresas chinas con capacidad, prestigio y tecnología avanzada a ampliar sus inversiones en sectores prioritarios como la manufactura de alta tecnología, la electrónica, los semiconductores, la fabricación inteligente, la maquinaria industrial, los vehículos eléctricos, las baterías, el almacenamiento de energía, las nuevas energías, la economía digital, las infraestructuras y la logística.

Ambos países también mantienen programas de cooperación para el desarrollo financiados mediante ayuda no reembolsable y préstamos preferenciales, centrados en la educación, la formación, la salud, las instalaciones culturales, el bienestar social y el desarrollo de los recursos humanos.

Por su parte, Fan Bi afirmó que el encuentro permitiría intensificar el intercambio de información y experiencias en la formulación y aplicación de políticas, así como fomentar la cooperación en inversiones, finanzas y conexión de las cadenas de suministro.

El funcionario chino valoró las propuestas y orientaciones estratégicas presentadas por la viceministra y señaló que la delegación trasladaría las opiniones recogidas a los dirigentes del Consejo de Estado y a los organismos competentes de China para su estudio y seguimiento.

La reunión contribuyó a fortalecer los intercambios entre los organismos financieros de ambos países y a abrir nuevas oportunidades de cooperación económica, financiera y en inversiones, con el objetivo de generar beneficios concretos para sus pueblos./.

VNA
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