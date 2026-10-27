Titular del Legislativo de Vietnam destaca el papel de la auditoría en la gobernanza transparente

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, subrayó la importancia de fortalecer la independencia, la profesionalidad y la modernización de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) para mejorar la gobernanza, prevenir la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.



Al recibir hoy en Hanoi a una delegación de dirigentes de organizaciones internacionales de auditoría, que participa en un seminario internacional organizado por la Auditoría Estatal de Vietnam, el dirigente parlamentario afirmó que el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en una nación en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. Para alcanzar estas metas, consideró fundamental construir una gobernanza nacional moderna, transparente y basada en la rendición de cuentas.



En este proceso, la Auditoría Estatal desempeña un papel importante en el mantenimiento de la disciplina, la prevención de la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas, así como en la detección de obstáculos en los mecanismos y las políticas. También debe contribuir a mejorar el uso de los recursos públicos, anticipar riesgos y proporcionar información fiable para la toma de decisiones.



El titular del Legislativo expuso cinco orientaciones fundamentales para el desarrollo de la actividad auditora. Destacó que la buena gobernanza constituye un recurso y la confianza ciudadana, un activo estratégico. Por ello, las EFS deben preservar su independencia y objetividad, fundamentar sus conclusiones en pruebas y reforzar la disciplina financiera y la rendición de cuentas.



Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar a los organismos fiscalizadores las competencias y condiciones necesarias para ejercer sus funciones con profesionalidad e integridad. La independencia, puntualizó, no es un fin en sí mismo, sino una condición indispensable para esclarecer la verdad y proteger el interés público.



El dirigente sostuvo que el valor de la auditoría debe medirse por su contribución a mejorar la gobernanza, y no únicamente por las cifras de los ajustes presupuestarios propuestos. Además de detectar infracciones, esta actividad debe prevenir irregularidades de manera temprana, identificar deficiencias institucionales, eliminar obstáculos y liberar recursos para el desarrollo.



Ante los avances digitales, abogó por impulsar la transformación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial (IA), al tiempo que se renuevan los métodos de trabajo y se perfeccionan las normas sobre datos y seguridad de la información. Aunque la tecnología amplía la capacidad de análisis, recalcó que la competencia profesional, la ética y el juicio crítico de las personas siguen siendo determinantes.



En materia de cooperación internacional, instó a mejorar la eficacia de los mecanismos de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI) y la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Sudeste Asiático (ASEANSAI), mediante auditorías conjuntas, intercambio de metodologías y formación de personal altamente cualificado.



También pidió a la Auditoría Estatal de Vietnam continuar desarrollándose como una institución profesional, íntegra y moderna, aprovechar selectivamente las experiencias internacionales y compartir sus prácticas con la comunidad global. Expresó su confianza en que las EFS de otros países seguirán acompañando a Vietnam y cooperando estrechamente con el país en esta nueva etapa.



El presidente de la Asamblea Nacional señaló que, pese a sus diferentes modelos organizativos, las EFS comparten la misión de proteger el interés público, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales, reforzar la rendición de cuentas y servir a la ciudadanía. En este sentido, destacó que la auditoría no solo evalúa lo ocurrido en el pasado, sino que también contribuye a mejorar la gobernanza actual y a definir el futuro.



Por su parte, el presidente de la ASOSAI y auditor general de la India, K. Sanjay Murthy, señaló que las EFS afrontan desafíos cada vez más complejos, como el cambio climático, los grandes proyectos de infraestructura y las crecientes expectativas de la ciudadanía.



Ante esta situación, consideró necesario fortalecer las capacidades profesionales, perfeccionar los sistemas y renovar los métodos de fiscalización. Añadió que las competencias digitales mejoran el análisis, pero no pueden sustituir el criterio técnico de los auditores.



Murthy destacó que el objetivo último de la gobernanza nacional es mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, las EFS deben mantener su independencia de criterio, innovar en sus métodos de trabajo y asumir plenamente su responsabilidad en materia de rendición de cuentas, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos.



Asimismo, expresó su confianza en que los debates del seminario contribuirán a reforzar la cooperación entre estas instituciones y a mejorar su capacidad para afrontar los desafíos futuros./.

VNA