Foro Económico de Otoño 2026: Vietnam impulsa logística verde y producción avanzada

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam necesita mejorar la conexión de datos, modernizar las infraestructuras logísticas y ampliar el uso de tecnologías avanzadas para reducir las emisiones, elevar la productividad y aumentar el valor añadido de sus empresas en las cadenas de suministro globales, señalaron expertos y representantes empresariales durante el Foro Económico de Otoño 2026.



Impulsar la logística verde



Bui Ba Nghiem, especialista sénior del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que Vietnam debe mejorar la conexión entre los medios de transporte, las zonas productivas, los almacenes y los puertos, además de fortalecer los recursos humanos y acelerar la digitalización.



Propuso desarrollar el transporte multimodal, integrar la gestión digital de las emisiones y facilitar la transición ecológica de las pequeñas y medianas empresas. También planteó poner a prueba un corredor logístico verde que conecte las zonas productivas con el área portuaria de Cai Mep-Thi Vai y una cadena de frío digitalizada para productos agrícolas del delta del Mekong.



Ishita Dhamani, socia sénior de Servicios de Consultoría de Ernst & Young, señaló que la competitividad depende cada vez más de la eficiencia y la sostenibilidad de toda la cadena de valor. La conexión de datos entre producción, logística y energía permite optimizar las operaciones, controlar las emisiones y mejorar la trazabilidad.



Los participantes identificaron la falta de estándares comunes y de intercambio de datos como uno de los principales obstáculos para la logística verde. Por ello, propusieron establecer plataformas compartidas y armonizar los sistemas de información y evaluación ambiental para reducir los tiempos de espera, los costes y las emisiones.



Elevar el valor añadido de la producción



La producción avanzada también se considera clave para mejorar la competitividad industrial. Kyriakos Triantafyllidis, director de Producción Avanzada y Cadenas de Suministro del Foro Económico Mundial, destacó el creciente uso de la inteligencia artificial, el análisis de datos y las herramientas digitales para aumentar la transparencia y agilizar las decisiones empresariales.



A partir de la experiencia internacional, recomendó partir de objetivos empresariales concretos, consolidar las bases operativas antes de ampliar las inversiones tecnológicas y reforzar la cooperación entre empresas e industrias.



Por su parte, Do Thien Anh Tuan, profesor de la Escuela de Políticas Públicas y Gestión Fulbright de la Universidad Fulbright de Vietnam, propuso aplicar tecnologías avanzadas en sectores tradicionales y desarrollar capacidades transversales como la ingeniería de precisión, la automatización y la optimización técnica. También subrayó la importancia de estrechar los vínculos con las multinacionales para facilitar la incorporación de proveedores nacionales a sus cadenas de suministro.



Para superar las dificultades de las empresas locales, que necesitan invertir en tecnología para obtener contratos pero carecen de garantías de pedidos, los expertos plantearon un mecanismo de cofinanciación entre el Estado, los proveedores y los compradores para compartir los riesgos.



Khuat Quang Hung, subdirector general de Nestlé Vietnam responsable de Relaciones Externas, Comunicación y Desarrollo Sostenible, señaló que las empresas pequeñas aún afrontan dificultades para cumplir los requisitos de trazabilidad, transparencia de datos y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Los expertos coincidieron en que cumplir esos estándares es sólo el primer paso. Para avanzar hacia actividades de mayor valor añadido, las empresas vietnamitas deberán fortalecer la innovación, mejorar sus capacidades técnicas, optimizar el uso de recursos y reducir las emisiones./.

VNA